Presidente surcoreano concluye visita de Estado a Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su esposa, Kim Hae Kyung, partieron hoy de Hanoi, concluyendo con éxito su visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 de abril de 2026, en respuesta a la invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente del país indochino, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly.



Durante su estancia en Vietnam, Jae Myung y su esposa visitaron el Mausoleo de Ho Chi Minh. To Lam, junto con su cónyuge, presidieron la ceremonia oficial de bienvenida, un banquete en honor a la delegación de alto nivel del Gobierno surcoreano, y un programa especial de amistad en la Ciudadela Imperial de Thang Long.



Ambos dirigentes sostuvieron conversaciones bilaterales, copresidieron una conferencia de prensa conjunta y testimoniaron la ceremonia de entrega de 12 documentos de cooperación entre ministerios y sectores de los dos países.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, mantuvieron reuniones con el dirigente surcoreano. Además, Minh Hung y Jae Myung copresidieron una mesa redonda y el Foro Económico Vietnam – Corea del Sur.



Durante los encuentros, los líderes vietnamitas destacaron que Jae Myung fue el primer jefe de Estado en realizar una visita de Estado a Vietnam tras la consolidación del liderazgo de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, y valoraron el acontecimiento como una prueba vívida de la alta confianza política y del desarrollo efectivo de la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.



El dirigente visitante expresó su impresión ante el desarrollo dinámico de Vietnam y afirmó que Corea del Sur seguirá actuando como un socio confiable, acompañando al país sudesteasiático en su objetivo de convertirse en una nación de ingresos medios-altos para 2030 y en una nación desarrollada de ingresos altos para 2045.



Ambas partes acordaron seguir impulsando la Asociación Estratégica Integral hacia un futuro próspero común, con la meta de alcanzar un volumen comercial de 150 mil millones de dólares para el año 2030.



En el marco de la visita, las primeras damas Ngo Phuong Ly y Kim Hae Kyung visitaron el Museo de Etnología de Vietnam. La esposa del presidente surcoreano también asistió al Festival de Cultura y Turismo de Corea del Sur 2026 en Hanoi.



En especial, en la noche del 23 de abril, el presidente surcoreano y su cónyuge pasearon por el Lago Hoan Kiem, disfrutaron de las especialidades locales como el Pho (sopa de fideos de arroz con lonjas finas de ternera o pollo) en la calle Dinh Liet y el reconocido helado Thuy Ta, y admiraron las calles de Hanoi.



La visita tuvo lugar en medio del desarrollo fructífero de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, lo que coadyuvó a abrir una nueva etapa de cooperación con orientaciones estratégicas a largo plazo entre ambos países./.

VNA