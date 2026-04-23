Embajada de Vietnam en Japón despliegue medidas de protección ciudadana ante el terremoto y las alertas de tsunami

Tokio (VNA) – La Embajada de Vietnam en Japón se encuentra lista para aplicar medidas de protección consular tras las advertencias sobre posibles terremotos y tsunamis, informó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.





Durante la rueda de prensa ordinaria celebrada en Hanoi, la vocera señaló que, siguiendo las directrices de la Cartera, la Embajada ha activado de forma inmediata los planes de respuesta ante emergencias. Asimismo, mantiene una estrecha coordinación con las autoridades locales para vigilar la evolución de la situación y está preparada para implementar acciones de protección cuando sea necesario.





Según la portavoz, tanto la Embajada como otras oficinas de representación de Vietnam en Japón han estado orientando activamente a la comunidad vietnamita - especialmente en zonas de alto riesgo como la región noreste - sobre medidas de preparación y respuesta ante desastres, así como sobre los canales de contacto con las autoridades consulares en caso de emergencia. Además, se mantiene operativa una línea directa de protección ciudadana las 24 horas para recibir y gestionar información con rapidez.





El Ministerio de Relaciones Exteriores y las representaciones vietnamitas en Japón continuarán siguiendo de cerca la situación y colaborando con las autoridades japonesas para aplicar de manera eficaz las medidas de protección, con el objetivo de salvaguardar al máximo la seguridad de los ciudadanos vietnamitas y sus bienes en Japón, subrayó./.

VNA