Vietnam y Laos fortalecen la cooperación estratégica en defensa y economía

Vientiane (VNA) - El jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, general Nguyen Tan Cuong, y su homólogo laosiano, coronel general Saichay Kommasith, presidieron hoy en Vientiane la ceremonia de inauguración y entrega de la nueva sede del Comando de las Fuerzas de Defensa Fronteriza de Laos.



El evento, que contó con la presencia del embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, simboliza el fortalecimiento de los lazos de defensa entre ambas naciones y representa un hito en la colaboración para la seguridad regional.



La obra, iniciada en 2024, es considerada un emblema de la relación especial y la solidaridad combativa entre los dos ejércitos, diseñada para mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad de asesoramiento de las fuerzas fronterizas laosianas.



Durante la ceremonia, el general Nguyen Tan Cuong elogió los esfuerzos de las unidades de gestión, construcción y supervisión que superaron las dificultades del terreno y el clima para completar el proyecto con altos estándares de calidad y técnica.



El jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam expresó el deseo de que la nueva infraestructura facilite la labor de los oficiales y soldados laosianos en la protección de la seguridad y el orden social en las zonas limítrofes.



Asimismo, reafirmó el compromiso de los Ministerios de Defensa de ambos países para crear las condiciones óptimas que permitan a las fuerzas fronterizas seguir construyendo una línea divisoria de paz, amistad, estabilidad y desarrollo sostenible.



En el marco de su visita, el general Nguyen Tan Cuong también visitó la sede de Star Telecom (Unitel), una empresa conjunta del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones Viettel.



Al intervenir ante los directivos de la compañía, Tan Cuong afirmó que la amistad excepcional y la asociación estratégica integral entre Vietnam y Laos son activos invaluables que deben ser preservados.



Destacó que, en el contexto de la integración internacional, el desarrollo económico vinculado a la defensa y la seguridad nacional es fundamental para elevar la posición de ambos Estados. El general agradeció al Ministerio de Defensa de Laos por facilitar el crecimiento de las empresas de defensa vietnamitas en su territorio, contribuyendo al progreso general de la relación bilateral.



Con más de 16 años de trayectoria, Unitel se ha consolidado como el operador de telecomunicaciones número uno en Laos, extendiendo su cobertura a las áreas más remotas y fronterizas.



El viceministro vietnamita instó a la empresa a seguir liderando la transformación digital, invirtiendo en nuevas tecnologías y manteniendo su compromiso con los programas de bienestar social.



Subrayó que cada empleado vietnamita en la compañía debe actuar como un “embajador cultural” y representante de la imagen de los soldados del Tío Ho, fortaleciendo los lazos de hermandad.



Unitel es reconocido hoy por ambos Gobiernos como un modelo ejemplar de cooperación económica y una fuerza central en la construcción de la infraestructura digital nacional de Laos./.

VNA