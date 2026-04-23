Política

Vietnam entrega condecoraciones a militares laosianos por su contribución a la cooperación bilateral

Vietnam entregó la Orden de la Independencia y la Orden de la Amistad a miembros del Ministerio de Defensa de Laos, destacando la solidaridad especial y la cooperación estratégica entre ambos países.

El general Nguyen Tan Cuong entrega la Orden de la Independencia del Estado de Vietnam a un colectivo del Ministerio de Defensa de Laos. (Foto: VNA)
El general Nguyen Tan Cuong entrega la Orden de la Independencia del Estado de Vietnam a un colectivo del Ministerio de Defensa de Laos. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) - En el marco de su visita oficial a Laos, el general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, encabezó una delegación que participó en la ceremonia de entrega de la Orden de la Independencia y la Orden de la Amistad, otorgadas por el Estado de Vietnam a colectivos e individuos del Ministerio de Defensa laosiano.

Al acto asistieron el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam; el viceprimer ministro y titular de Defensa de Laos, general Khamlieng Outhakaysone; el viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Laos, teniente general Saichay Kommasith, junto a representantes de distintos organismos del Ministerio de Defensa laosiano.

En su intervención, el general Nguyen Tan Cuong, miembro del Comité Central del Partido y miembro permanente de la Comisión Militar Central, destacó que la solidaridad especial entre Vietnam y Laos constituye un patrimonio invaluable construido y preservado por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, con el aporte decisivo de sus fuerzas armadas.​

Subrayó asimismo que la relación bilateral es “única en la historia mundial”, al estar marcada por un destino compartido en el que la estabilidad y el desarrollo de un país están estrechamente ligados al del otro.

La entrega de condecoraciones a 5 colectivos y 39 individuos del Ministerio de Defensa de Laos tiene como objetivo reconocer sus contribuciones al fortalecimiento de la relación de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica” entre Vietnam y Laos, así como profundizar aún más estos vínculos.

Por su parte, el teniente general Saichay Kommasith afirmó que Laos y Vietnam son países hermanos, cuya solidaridad especial fue forjada por los Presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong.​

Reafirmó que, durante décadas, la cooperación entre los Partidos, Estados, fuerzas armadas y pueblos de ambos países se ha mantenido sólida y en constante desarrollo.

El dirigente laosiano destacó además el apoyo integral y valioso de Vietnam en la lucha por la independencia nacional de Laos y en su actual proceso de construcción y desarrollo.

Finalmente, expresó su confianza en que las contribuciones de los colectivos e individuos homenajeados contribuirán a seguir reforzando la relación bilateral, haciendo que los vínculos entre Vietnam y Laos continúen “floreciendo y perduren para siempre”./.

VNA
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