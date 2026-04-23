Vietnam entrega condecoraciones a militares laosianos por su contribución a la cooperación bilateral

Vientiane (VNA) - En el marco de su visita oficial a Laos, el general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, encabezó una delegación que participó en la ceremonia de entrega de la Orden de la Independencia y la Orden de la Amistad, otorgadas por el Estado de Vietnam a colectivos e individuos del Ministerio de Defensa laosiano.
Al acto asistieron el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam; el viceprimer ministro y titular de Defensa de Laos, general Khamlieng Outhakaysone; el viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Laos, teniente general Saichay Kommasith, junto a representantes de distintos organismos del Ministerio de Defensa laosiano.
En su intervención, el general Nguyen Tan Cuong, miembro del Comité Central del Partido y miembro permanente de la Comisión Militar Central, destacó que la solidaridad especial entre Vietnam y Laos constituye un patrimonio invaluable construido y preservado por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, con el aporte decisivo de sus fuerzas armadas.
Subrayó asimismo que la relación bilateral es “única en la historia mundial”, al estar marcada por un destino compartido en el que la estabilidad y el desarrollo de un país están estrechamente ligados al del otro.
La entrega de condecoraciones a 5 colectivos y 39 individuos del Ministerio de Defensa de Laos tiene como objetivo reconocer sus contribuciones al fortalecimiento de la relación de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica” entre Vietnam y Laos, así como profundizar aún más estos vínculos.
Por su parte, el teniente general Saichay Kommasith afirmó que Laos y Vietnam son países hermanos, cuya solidaridad especial fue forjada por los Presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong.
Reafirmó que, durante décadas, la cooperación entre los Partidos, Estados, fuerzas armadas y pueblos de ambos países se ha mantenido sólida y en constante desarrollo.
El dirigente laosiano destacó además el apoyo integral y valioso de Vietnam en la lucha por la independencia nacional de Laos y en su actual proceso de construcción y desarrollo.
Finalmente, expresó su confianza en que las contribuciones de los colectivos e individuos homenajeados contribuirán a seguir reforzando la relación bilateral, haciendo que los vínculos entre Vietnam y Laos continúen “floreciendo y perduren para siempre”./.