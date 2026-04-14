Política

Vietnam envía felicitaciones a Laos y Camboya por su Año Nuevo tradicional

Líderes de Vietnam envían felicitaciones a Laos y Camboya por su Año Nuevo tradicional, reafirmando cooperación, amistad y vínculos estratégicos bilaterales.

Monjes budistas realizan un ritual de oración por la paz y las bendiciones durante las celebraciones tradicionales del Año Nuevo de Camboya, Laos y Tailandia en la pagoda Pho Minh, Ciudad Ho Chi Minh, el 11 de abril de 2026. (Foto: VNA)
Monjes budistas realizan un ritual de oración por la paz y las bendiciones durante las celebraciones tradicionales del Año Nuevo de Camboya, Laos y Tailandia en la pagoda Pho Minh, Ciudad Ho Chi Minh, el 11 de abril de 2026. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Con motivo de las fiestas tradicionales del Año Nuevo Bun Pi May en Laos y del Chol Chhnam Thmey en Camboya, los máximos dirigentes de Vietnam enviaron mensajes de felicitación a sus homólogos de ambos países vecinos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, envió cartas y flores al secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith; así como al rey de Camboya, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, y al presidente del Partido Popular de Camboya (PPC) y titular del Senado, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, transmitió mensajes similares a sus homólogos de Laos, Sonexay Siphandone, y de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, hizo llegar sus felicitaciones al presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Saysomphone Phomvihane; al titular del Senado de Camboya, Samdech Moha Sena Padei Techo Hun Sen; y a la presidenta de la Asamblea Nacional camboyana, Samdech Moha Rotsapheathika Thipadei Khuon Sudary.

El miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, también envió misivas a su similar del PPRL, Vilay Lakhamphong, y al vicepresidente del PPC y jefe del Comité Permanente de su Comité Central, Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum.

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En Ciudad Ho Chi Minh, la gente realiza el ritual de bañar a Buda, expresando su respeto por la deidad, lavando las desgracias del año viejo y orando por la paz y la prosperidad durante las celebraciones del Año Nuevo Bun Pi May (Laos) y Chol Chhnam Thmey (Camboya). (Foto: VNA)


En la carta dirigida a los líderes de Laos, los dirigentes vietnamitas aplaudieron el desarrollo constante de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países. Destacaron que la incorporación del concepto de "cohesión estratégica" en 2025 representa un hito importante que da una orientación duradera para las relaciones entre los dos Partidos y países, al tiempo que crea una base sólida para el desarrollo por el beneficio de ambos pueblos, así como por la paz y la estabilidad en la región.

Vietnam reafirmó que continuará coordinando estrechamente con Laos para implementar de manera efectiva los acuerdos de alto nivel e impulsar la cooperación en sectores clave como economía, comercio, inversión, conexión infraestructural, educación e intercambio pueblo a pueblo, en un esfuerzo por cultivar, preservar y promover los lazos bilaterales.

Los líderes de Vietnam manifestaron su confianza en que, bajo el liderazgo del PPRL, encabezado por Thongloun Sisoulith, Laos continuará alcanzando logros importantes, construyéndose como una nación cada vez más desarrollada con un pueblo cada vez más próspero y feliz.

En los mensajes enviados a los líderes de Camboya, los dirigentes vietnamitas felicitaron los logros integrales alcanzados por el país vecino en los últimos tiempos. Asimismo, expresaron su convicción de que, bajo el reinado del rey Norodom Sihamoni y la dirección del PPC, los objetivos de desarrollo de Camboya continuarán ejecutándose con eficacia.

Sobre las relaciones bilaterales, los líderes de Vietnam enfatizaron que la implementación de los resultados obtenidos tras las recientes visitas y contactos de alto nivel contribuirá a consolidar y profundizar aún más los vínculos de "buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera" entre ambos Partidos y países, brindando beneficios prácticos a los dos pueblos, en contribución al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

Con este motivo, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, extendió mensajes de congratulación al miembro del Comité Central del PPRL, viceprimer ministro y canciller de Laos, Thongsavan Phomvihane; el miembro del Comité Central del PPRL y jefe de su Comisión de Relaciones Exteriores, Bounleua Phandanouvong; y el viceprimer ministro camboyano, titular de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Central del PPC y jefe de su Comisión de Relaciones Exteriores, Prak Sokhonn./.

VNA
#Laos #Camboya #Bun Pi May #Chol Chhnam Thmey #felicitaciones Año Nuevo
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