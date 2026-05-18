Japón acoge el primer examen estandarizado de dominio del idioma vietnamita

Tokio (VNA) – Japón se convirtió en el primer país en organizar un examen estandarizado de dominio del idioma vietnamita basado en los criterios unificados establecidos por el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, marcando un nuevo avance en la internacionalización de la lengua vietnamita.



La ceremonia de lanzamiento y el establecimiento del Consejo del Examen de Dominio del Idioma Vietnamita en Japón se celebraron en el Consulado General de Vietnam en Osaka, reflejando los esfuerzos por estandarizar la enseñanza, la evaluación y la promoción del vietnamita en el extranjero.



Durante el acto, el cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, destacó que el idioma vietnamita desempeña un papel fundamental en la conexión de las comunidades vietnamitas en el exterior con sus raíces, además de contribuir a preservar la cultura, la historia y la identidad nacional. Señaló que las políticas dirigidas a los vietnamitas residentes en el extranjero siempre han subrayado la importancia de mantener y promover el idioma, especialmente entre las generaciones jóvenes nacidas fuera del país.



A medida que las relaciones entre Vietnam y Japón continúan fortaleciéndose, la demanda de aprendizaje del vietnamita en Japón también ha crecido rápidamente, tanto entre la comunidad vietnamita como entre instituciones educativas, empresas y ciudadanos japoneses interesados en Vietnam. En este contexto, se espera que la introducción de una prueba de competencia estandarizada proporcione una referencia oficial y ampliamente reconocida para acreditar el dominio del idioma vietnamita.



Según el profesor y doctor Huynh Van Chuong, director del Departamento de Gestión de Calidad del Ministerio de Educación y Formación, Vietnam ha establecido un marco legal destinado a impulsar la promoción internacional del vietnamita mediante programas de enseñanza, actividades de intercambio cultural y sistemas de evaluación normalizados.



Explicó que el examen está dirigido a una amplia variedad de candidatos, incluidos hijos de familias vietnamitas residentes en el extranjero, estudiantes extranjeros de vietnamita y profesionales que necesiten una certificación lingüística para estudiar o trabajar en Vietnam.



Osaka fue seleccionada como la primera sede internacional de la prueba y se espera que sirva de modelo para futuras expansiones hacia otras regiones, como Estados Unidos, Europa y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde el interés por aprender vietnamita continúa creciendo.



La Universidad Nacional de Educación de Hanoi fue autorizada por el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam para organizar las evaluaciones y emitir los certificados correspondientes. Su rector, Nguyen Duc Son, señaló que estos certificados forman parte del marco nacional de cualificaciones de Vietnam. Añadió que los estudiantes extranjeros que posean un certificado de nivel B1 y un diploma de bachillerato podrán solicitar admisión en diversas universidades vietnamitas, incluida la Universidad Nacional de Educación de Hanoi.



Por su parte, el profesor Shimizu Masaaki, representante del Centro de Estudios de Vietnam en Japón, calificó la iniciativa como un hito importante para la enseñanza y los estudios del idioma vietnamita en el extranjero. Consideró que la prueba contribuirá a establecer un referente objetivo y reconocido internacionalmente para medir el dominio del vietnamita, en un momento en que el número de estudiantes en Japón sigue aumentando junto con el fortalecimiento de los intercambios bilaterales.



Asimismo, destacó que esta iniciativa refleja el creciente papel internacional del vietnamita como idioma utilizado en el ámbito académico, profesional y de intercambio global, contribuyendo a elevar su prestigio y a generar más oportunidades para que estudiantes e investigadores desarrollen actividades vinculadas con Vietnam.



El lanzamiento del examen estandarizado de dominio del idioma vietnamita en Japón es considerado un paso significativo dentro de la estrategia de Vietnam para preservar el idioma entre las comunidades vietnamitas en el exterior, al tiempo que impulsa la difusión global de la lengua y la cultura vietnamitas.



Ese mismo día, el Consulado General de Vietnam en Osaka organizó también una ceremonia de ofrenda de incienso con motivo del 136.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh./.

VNA