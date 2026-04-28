Foro en Laos promueve la preservación del idioma vietnamita en la comunidad

Vientián (VNA) – El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, subrayó la relevancia del idioma vietnamita como portador de valores culturales y núcleo de la identidad nacional.
Al intervenir en el foro titulado “Honrar el idioma vietnamita, preservar la identidad y conectar el futuro”, celebrado el 27 de abril en Vientiane, el diplomático subrayó que la preservación de la lengua es una responsabilidad común y de largo plazo de las comunidades vietnamitas en el extranjero, incluidas las radicadas en Laos.
Asimismo, elogió los esfuerzos de asociaciones, escuelas, docentes y familias en el mantenimiento de clases de vietnamita, la creación de entornos de uso del idioma y la organización de actividades culturales comunitarias.
El evento, realizado en formato presencial y en línea, se enmarca en el Día de Honrar el Idioma Vietnamita en las comunidades en el exterior, con el objetivo de promover la identidad cultural y fortalecer los lazos comunitarios.
Señaló que el foro no solo constituye una iniciativa cultural, sino también una plataforma para intercambiar experiencias y mejorar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en Laos.
Enfatizó el papel central de la familia como primer entorno donde los niños aprenden y utilizan el idioma de forma natural, y abogó por innovar los métodos de enseñanza, elevar la calidad docente, crear entornos de aprendizaje más atractivos y aprovechar las tecnologías y los recursos compartidos.
Por su parte, Nguyen Duy Anh, secretario general de la Red Global para la Enseñanza del Idioma y la Cultura Vietnamitas, destacó la necesidad de conectar recursos dentro y fuera del país para mejorar la eficacia educativa. Según explicó, la red vincula clases, docentes, expertos y organizaciones a nivel mundial, promoviendo un enfoque más sistemático y sostenible en la preservación del idioma.
El experto consideró que la expansión de actividades en Laos constituye un paso clave y expresó su expectativa de reforzar la cooperación con las agencias representativas y las comunidades locales para desarrollar modelos de enseñanza prácticos. También subrayó la importancia de aplicar tecnologías y modernizar los materiales educativos en el contexto de una mayor integración internacional.
El foro incluyó debates temáticos sobre la situación actual de la enseñanza del vietnamita, modelos efectivos y su papel en el fortalecimiento de la unidad nacional. Los participantes compartieron experiencias, identificaron desafíos y propusieron soluciones para mejorar la calidad educativa.
Las discusiones también destacaron el rol de la familia y la necesidad de construir entornos de aprendizaje basados en la comunidad, junto con una coordinación más estrecha entre las partes implicadas.
En el marco del evento, se lanzó el movimiento “Aprender vietnamita con alegría – fortalecer el puente Vietnam–Laos”, con el fin de movilizar una mayor participación comunitaria en la preservación y promoción del idioma. Asimismo, se reconoció a individuos y organizaciones destacados por sus contribuciones.
El foro reafirmó el papel del idioma vietnamita como puente cultural que conecta a la comunidad en Laos con su país de origen, contribuyendo a la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambos países./.