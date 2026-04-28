Foro en Laos promueve la preservación del idioma vietnamita en la comunidad

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Vientián (VNA) – El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, subrayó la relevancia del idioma vietnamita como portador de valores culturales y núcleo de la identidad nacional.

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Al intervenir en el foro titulado “Honrar el idioma vietnamita, preservar la identidad y conectar el futuro”, celebrado el 27 de abril en Vientiane, el diplomático subrayó que la preservación de la lengua es una responsabilidad común y de largo plazo de las comunidades vietnamitas en el extranjero, incluidas las radicadas en Laos.

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Asimismo, elogió los esfuerzos de asociaciones, escuelas, docentes y familias en el mantenimiento de clases de vietnamita, la creación de entornos de uso del idioma y la organización de actividades culturales comunitarias.

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El evento, realizado en formato presencial y en línea, se enmarca en el Día de Honrar el Idioma Vietnamita en las comunidades en el exterior, con el objetivo de promover la identidad cultural y fortalecer los lazos comunitarios.

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Señaló que el foro no solo constituye una iniciativa cultural, sino también una plataforma para intercambiar experiencias y mejorar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en Laos.

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Enfatizó el papel central de la familia como primer entorno donde los niños aprenden y utilizan el idioma de forma natural, y abogó por innovar los métodos de enseñanza, elevar la calidad docente, crear entornos de aprendizaje más atractivos y aprovechar las tecnologías y los recursos compartidos.

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El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Por su parte, Nguyen Duy Anh, secretario general de la Red Global para la Enseñanza del Idioma y la Cultura Vietnamitas, destacó la necesidad de conectar recursos dentro y fuera del país para mejorar la eficacia educativa. Según explicó, la red vincula clases, docentes, expertos y organizaciones a nivel mundial, promoviendo un enfoque más sistemático y sostenible en la preservación del idioma.

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El experto consideró que la expansión de actividades en Laos constituye un paso clave y expresó su expectativa de reforzar la cooperación con las agencias representativas y las comunidades locales para desarrollar modelos de enseñanza prácticos. También subrayó la importancia de aplicar tecnologías y modernizar los materiales educativos en el contexto de una mayor integración internacional.

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El foro incluyó debates temáticos sobre la situación actual de la enseñanza del vietnamita, modelos efectivos y su papel en el fortalecimiento de la unidad nacional. Los participantes compartieron experiencias, identificaron desafíos y propusieron soluciones para mejorar la calidad educativa.

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Las discusiones también destacaron el rol de la familia y la necesidad de construir entornos de aprendizaje basados en la comunidad, junto con una coordinación más estrecha entre las partes implicadas.

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En el marco del evento, se lanzó el movimiento “Aprender vietnamita con alegría – fortalecer el puente Vietnam–Laos”, con el fin de movilizar una mayor participación comunitaria en la preservación y promoción del idioma. Asimismo, se reconoció a individuos y organizaciones destacados por sus contribuciones.

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El foro reafirmó el papel del idioma vietnamita como puente cultural que conecta a la comunidad en Laos con su país de origen, contribuyendo a la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambos países./.

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