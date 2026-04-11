Visita de alto dirigente partidista fortalece lazos de Vietnam con Laos y Camboya

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, finalizó con éxito su visita oficial a Laos y Camboya, realizada del 9 al 10 de abril, en una gira que reafirmó la prioridad estratégica de Vietnam hacia sus vínculos tradicionales con los dos países vecinos.

En declaración a la prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, destacó que el viaje -el primero al exterior de Tran Cam Tu en su actual cargo- en un contexto marcado por recientes acontecimientos políticos clave en Vietnam y en vísperas de las celebraciones del Año Nuevo tradicional en Laos y Camboya, donde la delegación vietnamita recibió una acogida solemne y cálida.

Esta visita da continuidad a los intercambios de alto nivel tras el XIII Congreso del Partido Comunista y reafirma la política constante de Hanoi de otorgar máxima prioridad a sus relaciones con Laos y Camboya. Los líderes de las dos naciones valoraron altamente su significado, reconocieron los logros recientes de Vietnam y expresaron confianza en su futuro desarrollo bajo el liderazgo del Partido.

En el marco del viaje, reiteró el canciller, las partes intercambiaron información sobre la situación de cada país, fortaleciendo así la comprensión mutua y la confianza política. La cooperación entre Vietnam, Laos y Camboya continúa avanzando de manera integral en múltiples ámbitos. Los vínculos económicos, comerciales y de inversión muestran progresos notables, en sintonía con las relaciones políticas, mientras que la cooperación en defensa y seguridad, conectividad de infraestructuras, transporte, educación y los intercambios entre pueblos sigue consolidándose con resultados concretos.

Asimismo, los dirigentes debatieron orientaciones y medidas específicas para implementar de manera efectiva los acuerdos de alto nivel, incluida la coordinación frente a desafíos emergentes y a los impactos de la coyuntura internacional, como la crisis energética, indicó el ministro Hoai Trung.

Durante la visita, Tran Cam Tu también sostuvo encuentros con la comunidad vietnamita y el empresariado en Laos y Camboya, escuchando sus inquietudes y aspiraciones. Igualmente, se reunió con exestudiantes camboyanos formados en Vietnam, contribuyendo a reforzar los vínculos entre los pueblos.

De cara al futuro, Vietnam continuará coordinando estrechamente con Laos y Camboya para intensificar el intercambio de delegaciones de alto nivel y fortalecer los mecanismos de cooperación entre partidos y Estados. Asimismo, impulsará la implementación efectiva de los acuerdos bilaterales y promoverá la conectividad en comercio, inversión, infraestructuras y cadenas de suministro, con el objetivo de elevar el comercio bilateral con Laos a 10 mil millones de dólares y con Camboya a 20 mil millones.

Paralelamente, las tres naciones reforzarán la coordinación en la gestión y protección de fronteras, así como en la lucha contra los delitos transfronterizos, el narcotráfico y la delincuencia tecnológica. También trabajarán conjuntamente en la organización de actividades conmemorativas de importantes hitos diplomáticos en 2027, al tiempo que fortalecerán la labor informativa para consolidar el respaldo social a las relaciones bilaterales.

La visita fue considerada un éxito rotundo y refleja la firme determinación política de los líderes de Vietnam, Laos y Camboya de seguir elevando sus relaciones de vecindad, amistad y cooperación a un nuevo nivel, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo, concluyó Hoai Trung./.