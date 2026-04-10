Dirigente partidista vietnamita concluye sus visitas oficiales a Laos y Camboya

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, regresó junto a una delegación vietnamita de alto nivel al Aeropuerto Internacional Noi Bai, en Hanoi, la noche del 10 de abril, tras concluir sus visitas oficiales a Laos y Camboya, realizadas entre el 9 y el 10 de abril.



Las visitas se efectuaron por invitación de Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, y de Samdech Say Chhum, vicepresidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefe del Comité Permanente de su Comité Central.



Durante los dos días de agenda, Tran Cam Tu y la delegación vietnamita llevaron a cabo más de 20 actividades en Laos y Camboya. El alto dirigente partidista sostuvo encuentros con líderes de ambos países para abordar las principales orientaciones destinadas a impulsar la cooperación integral, con especial énfasis en la implementación efectiva de los acuerdos firmados y el fortalecimiento de los vínculos de manera sustantiva, en línea con los intereses de los pueblos.



En este contexto, también presenció el intercambio de documentos de cooperación entre la Oficina del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y las oficinas homólogas de los partidos de Laos y Camboya, así como la firma de memorandos de entendimiento entre diversas localidades vietnamitas y provincias fronterizas de ambos países.



Tran Cam Tu igualmente visitó y sostuvo encuentros con el personal de las embajadas de Vietnam y con miembros de las comunidades vietnamitas residentes en Laos y Camboya.



Se trata de las primeras visitas oficiales del miembro permanente del Secretariado a estos dos países vecinos, en un momento de especial relevancia política y cultural. Tanto Laos como Camboya se preparan para celebrar sus tradicionales festividades de Año Nuevo, Bunpimay y Chol Chhnam Thmey, que resaltan la identidad cultural, la cohesión comunitaria y los históricos lazos entre las tres naciones indochinas.



Estas visitas tuvieron lugar poco después de que Vietnam celebrara con éxito su XIV Congreso Nacional del Partido y la elección de diputados para la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, así como para los Consejos Populares en todos los niveles, culminando así la consolidación del liderazgo y el despliegue de nuevas orientaciones estratégicas.



Cabe señalar que la gira se produce tras las exitosas visitas de Estado realizadas en febrero por el secretario general del Partido Comunista, To Lam, a Laos y Camboya, lo que pone de manifiesto la continuidad y coherencia en la implementación de la política exterior del Partido. Estas acciones no solo reflejan una herencia política consolidada, sino que también materializan compromisos de alto nivel en medidas concretas, generando un nuevo impulso para la cooperación trilateral./.

VNA