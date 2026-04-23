Política

Primera dama de Corea del Sur participa en Festival de Cultura y Turismo del país noreste de Asia en Vietnam

La primera dama de Corea del Sur, Kim Hea Kyung, asistió al Festival de Cultura y Turismo del país noreste de Asia 2026, celebrado hoy en Hanoi, donde se llevaron a cabo diversas y animadas actividades en el marco de la visita de Estado del presidente Lee Jae Myung a Vietnam.

Primera dama de Corea del Sur participa en Festival de Cultura y Turismo del país noreste de Asia en Vietnam (Foto: VNA)
Primera dama de Corea del Sur participa en Festival de Cultura y Turismo del país noreste de Asia en Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La primera dama de Corea del Sur, Kim Hea Kyung, asistió al Festival de Cultura y Turismo del país noreste de Asia 2026, celebrado hoy en Hanoi, donde se llevaron a cabo diversas y animadas actividades en el marco de la visita de Estado del presidente Lee Jae Myung a Vietnam.


Organizado en el Lotte Mall Tay Ho, el evento atrajo a una gran afluencia de público y tuvo como objetivo fomentar los intercambios culturales y turísticos entre ambos países.


Durante su recorrido, la primera dama visitó los espacios temáticos dedicados a K-Food, K-Content, K-Beauty y K-Heritage. En la zona de K-Food, participó junto al actor Jung Il-woo y al chef Ji Joon Hyuk en la preparación de platos como el bibimbap con mantequilla gochujang y macarons de sésamo negro inspirados en producciones surcoreanas.

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Primera dama de Corea del Sur participa en Festival de Cultura y Turismo del país noreste de Asia en Vietnam (Foto: VNA)


Del 23 al 26 de abril, bajo el lema “Siente tu Corea del Sur”, el festival incluye un programa de charlas sobre la ola Hallyu con la participación de Jung Il-woo y del cantante y YouTuber vietnamita Quang Vinh.


Asimismo, la Organización de Turismo de Corea del Sur en Vietnam presentó programas “Hallyu Fan Tour”, que incluyen visitas a locaciones de rodaje de K-pop y destinos vinculados a los deportes electrónicos.


La presencia de la primera dama dio mayor realce al evento y contribuyó al éxito de la visita de Estado del presidente surcoreano a Vietnam./.

VNA
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