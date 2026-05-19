Impulsan una relación Vietnam-Suecia más profunda, sustancial y eficaz

Hanoi (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy al secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, Dag Hartelius, quien realiza una visita a Vietnam del 18 al 19 de mayo y copresidió la segunda Consulta Política a nivel viceministerial entre ambos países.



Al dar la bienvenida a la visita del alto funcionario sueco, realizada en un contexto de evolución positiva de las relaciones bilaterales, especialmente tras el establecimiento en junio de 2025 de la Asociación Estratégica en ciencia, tecnología e innovación, el canciller vietnamita expresó su confianza en que los resultados de la consulta política contribuirán a reforzar la confianza política, aumentar el entendimiento mutuo y generar nuevos impulsos para profundizar la amistad tradicional entre Vietnam y Suecia de manera más sustancial y efectiva.



Le Hoai Trung agradeció además a la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, por su mensaje de felicitación tras su reciente designación en el cargo. Reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la histórica relación de amistad con Suecia y valora profundamente el apoyo brindado por el Gobierno y el pueblo suecos durante los períodos difíciles del pasado, así como en la actual etapa de desarrollo nacional.



El jefe de la diplomacia vietnamita manifestó su deseo de que Suecia continúe siendo uno de los principales socios europeos de Vietnam en áreas como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y crecimiento verde. Asimismo, propuso mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes y estudiar nuevos marcos de colaboración en investigación científica, cultura y educación.



Por su parte, Dag Hartelius afirmó que Suecia concede gran importancia a su relación histórica especial con Vietnam y valoró los notables logros socioeconómicos alcanzados por el país asiático en los últimos años. Indicó además que la comunidad empresarial sueca mantiene una percepción positiva del entorno de inversión y negocios en Vietnam.



El funcionario sueco destacó los resultados de la cooperación bilateral en salud y educación, y expresó el interés de Suecia en ampliar los programas de investigación conjunta, recibir más investigadores y estudiantes vietnamitas y fortalecer la cooperación en innovación, alta tecnología y ciberseguridad. También elogió el papel activo y responsable de Vietnam en diversos foros internacionales recientes, incluida la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) celebrada en Nueva York.



Ambas partes coincidieron en intensificar el intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel, aprovechar eficazmente la Asociación Estratégica en ciencia, tecnología e innovación para implementar proyectos concretos en salud, energía, transición verde y desarrollo sostenible, así como fortalecer la coordinación en organizaciones y foros internacionales para promover el multilateralismo y la solución pacífica de controversias conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

En la segunda Consulta Política Vietnam-Suecia entre las cancillerías de ambos países. (Foto: Cancillería de Vietnam)

Con anterioridad, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, y Dag Hartelius copresidieron la segunda Consulta Política Vietnam-Suecia entre las cancillerías de ambos países.



Durante el encuentro, las dos partes revisaron los resultados de la cooperación bilateral y acordaron medidas concretas para profundizar aún más la amistad tradicional y ampliar la colaboración en la próxima etapa.



Le Thi Thu Hang compartió las principales orientaciones de desarrollo de Vietnam para el período 2026-2030, centradas en mantener un crecimiento alto y sostenible sobre la base de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. También destacó la importancia de preservar la sólida amistad tradicional construida por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, incluyendo las importantes contribuciones del fallecido ex primer ministro sueco Olof Palme hacia Vietnam.



La viceministra expresó su deseo de que Suecia impulse nuevos “proyectos faro” en Vietnam, siguiendo el ejemplo de obras emblemáticas de cooperación bilateral como el Hospital Pediátrico Nacional y la planta papelera de Bai Bang.



Por su parte, Dag Hartelius afirmó que Vietnam se está consolidando como un socio importante y confiable de Suecia en la región y en las cadenas globales de valor. Señaló que las empresas suecas muestran un creciente interés por el mercado vietnamita y consideran a Vietnam uno de los mercados estratégicos de mayor crecimiento en Asia.



El secretario de Estado sueco afirmó que Suecia está dispuesta a aumentar las inversiones y ofrecer soluciones financieras adecuadas para proyectos de infraestructura estratégica, verde y sostenible en Vietnam. Asimismo, expresó su coincidencia con las propuestas de la viceministra Le Thi Thu Hang sobre la necesidad de fortalecer la coordinación bilateral en múltiples ámbitos, especialmente mediante el aprovechamiento efectivo de la Asociación Estratégica en ciencia, tecnología e innovación, firmada durante la visita oficial a Suecia del primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh en junio de 2025.



Ambas partes acordaron impulsar la implementación eficaz de los acuerdos de alto nivel, incrementar el comercio bilateral y facilitar el acceso de los productos de cada país a sus respectivos mercados y al mercado regional.



Vietnam y Suecia coincidieron también en promover la cooperación en sectores como alta tecnología, energías renovables, puertos inteligentes, economía circular, logística verde y desarrollo urbano sostenible, así como en la formación de recursos humanos de alta calidad. Además, acordaron ampliar los programas de becas para estudiantes vietnamitas y fomentar proyectos de investigación conjunta entre universidades e institutos de ambos países.



En los ámbitos de salud, educación, cultura e intercambio popular, las dos naciones se comprometieron a continuar impulsando proyectos concretos de cooperación con motivo del 50.º aniversario de la colaboración sanitaria Vietnam-Suecia. También acordaron fortalecer el intercambio de experiencias sobre gestión sostenible del patrimonio para apoyar a ciudades vietnamitas integrantes de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, entre ellas Hanoi, Hoi An y Da Lat, además de promover el intercambio entre pueblos, la cooperación local y la conexión entre las comunidades empresariales de ambos países.



En esta ocasión, la viceministra Le Thi Thu Hang pidió a Suecia impulsar la pronta ratificación por parte de los países restantes de la Unión Europea del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA), así como respaldar el levantamiento anticipado de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea a los productos pesqueros vietnamitas. También solicitó continuar facilitando las condiciones para que la comunidad vietnamita en Suecia pueda vivir y trabajar de manera estable e integrarse plenamente en la sociedad local, contribuyendo así al desarrollo de Suecia y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



Al abordar asuntos regionales e internacionales de interés común, ambas partes reafirmaron su apoyo al multilateralismo y al libre comercio, así como a la solución pacífica de disputas y conflictos conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. También subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y aviación de acuerdo con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.



Vietnam y Suecia acordaron además reforzar el apoyo mutuo y la coordinación en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas y el marco ASEAN-Unión Europea, con el objetivo de contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible tanto en la región como en el mundo./.

