Máximo dirigente vietnamita apuesta por la vivienda de alquiler como eje estratégico hasta 2030

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Hanoi (VNA) – De cara a 2030, la vivienda en propiedad seguirá siendo necesaria, pero el desarrollo de la vivienda de alquiler debe convertirse en un pilar estratégico, especialmente en grandes ciudades, zonas industriales y áreas con alta migración laboral, donde el precio de la vivienda supera ampliamente los ingresos de la población, afirmó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam.

El máximo dirigente hizo estas declaraciones durante una sesión de trabajo celebrada hoy con el Comité partidista del Gobierno, junto a ministerios y organismos competentes, para evaluar la implementación de la Directiva n.º 34-CT/TW emitida por la Secretaría del Comité Central del PCV el 24 de mayo de 2024, relativa al fortalecimiento del liderazgo del Partido en el desarrollo de la vivienda social en el nuevo contexto.

To Lam subrayó que, en la nueva etapa de desarrollo del país, el acceso a una vivienda segura y asequible debe considerarse un derecho fundamental de la ciudadanía y un indicador clave del progreso social. Añadió que la vivienda debe integrarse de forma estable en la planificación urbana y rural, así como en las políticas de bienestar social, seguridad urbana, productividad laboral y desarrollo de un mercado inmobiliario sano.

Destacó además que garantizar el acceso a la vivienda refleja el carácter humanista del sistema político vietnamita. En ese sentido, señaló que el desarrollo habitacional no puede abordarse únicamente como una cuestión del sector de la construcción o una política de apoyo a personas de bajos ingresos, sino como un asunto intersectorial y estratégico vinculado a la planificación urbana, el uso del suelo, el desarrollo industrial, el transporte público, el mercado laboral y la gestión demográfica.

​Reconoció los esfuerzos realizados por la Asamblea Nacional, el Gobierno, los ministerios y las autoridades locales para perfeccionar el marco institucional, emitir políticas, simplificar procedimientos y promover proyectos de vivienda. Sin embargo, advirtió que las políticas actuales aún no responden plenamente a la enorme demanda social y requieren una nueva visión y un enfoque más innovador.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)

To Lam pidió integrar la vivienda dentro de la estrategia nacional de desarrollo urbano, de modo que cada ciudad, parque industrial, corredor económico o región clave incorpore planes de vivienda junto con infraestructuras técnicas, servicios sociales, instalaciones culturales, sanitarias y educativas.

También insistió en que la planificación de viviendas debe adaptarse a la demanda laboral. Las zonas con alta concentración de trabajadores, migrantes, universidades, hospitales y empleados del sector servicios deben recibir prioridad en la asignación de terrenos, el desarrollo de infraestructuras y la implementación de mecanismos adecuados de vivienda social.

Según el dirigente, el nuevo modelo de desarrollo habitacional de Vietnam no debe depender únicamente de subsidios estatales ni quedar totalmente sujeto a las dinámicas del mercado. El Estado debe asumir un papel facilitador mediante la planificación, la creación de fondos de suelo, el apoyo financiero, la definición de estándares y la simplificación de los trámites administrativos, mientras que el sector privado debe participar en la construcción y operación de viviendas con márgenes de beneficio razonables.

Añadió que la población debe tener acceso a viviendas estables, seguras y asequibles, adaptadas a las necesidades de cada grupo beneficiario, y reiteró que el alquiler debe convertirse en una solución estructural de largo plazo.

To Lam instó además a continuar perfeccionando el marco jurídico relacionado con la vivienda, que será presentado a la Asamblea Nacional en su próxima sesión. Señaló que el Estado debe reforzar herramientas de planificación, tributación y regulación crediticia para garantizar la equidad y prevenir la especulación inmobiliaria. Asimismo, pidió a las autoridades locales revisar los fondos de suelo disponibles, actualizar los planes de vivienda y preparar reservas de terrenos libres de cargas legales para facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda social y atraer inversión.

El Ministerio de Finanzas y el Banco Estatal de Vietnam recibieron el encargo de coordinarse con otras instituciones para diseñar mecanismos financieros de largo plazo destinados a la vivienda social. Las empresas participantes, señaló, deben obtener beneficios razonables, pero bajo un estricto control de costos, calidad, plazos de construcción y precios de venta y alquiler.

El líder vietnamita también abogó por políticas que impulsen el mercado de alquiler de apartamentos y fomenten la participación de empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro en la construcción, financiación y gestión de viviendas asequibles subvencionadas por el Estado, destinadas a familias de ingresos bajos y muy bajos que no pueden acceder a una vivienda en propiedad.

Hizo hincapié en la necesidad de establecer mecanismos transparentes y rigurosos para controlar a los compradores y beneficiarios de las políticas de vivienda, con el fin de evitar la especulación y el aprovechamiento indebido. Añadió que la política de vivienda no debe utilizarse para obtener beneficios personales y pidió a funcionarios, empleados públicos y miembros del Partido dar ejemplo en el cumplimiento estricto de estas normativas.

También subrayó la necesidad de establecer mecanismos estrictos y transparentes para supervisar a los compradores de vivienda y a los beneficiarios de las políticas habitacionales, con el objetivo de evitar la especulación y el lucro excesivo. Reiteró que la política de vivienda no debe convertirse en una herramienta de beneficio personal y pidió a funcionarios, empleados públicos y miembros del Partido actuar con responsabilidad y dar ejemplo en el cumplimiento riguroso de estas disposiciones.

Asimismo, encomendó al Comité partidista del Gobierno estudiar y diseñar un nuevo modelo de política de desarrollo de vivienda, alineado con la Constitución, las directrices del Partido, las políticas del Estado y las necesidades reales de la población, para posteriormente presentarlo ante la Asamblea Nacional./.​