Bangkok (VNA) - A las puertas del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (6 de agosto de 1976-2026), el diario tailandés The Nation destacó el legado humanista del Presidente Ho Chi Minh como uno de los pilares fundamentales que han guiado el fortalecimiento de los vínculos bilaterales hasta su actual nivel de Asociación Estratégica Integral.



El artículo titulado “50 años de relaciones Vietnam-Tailandia: del legado de Ho Chi Minh a la Asociación Estratégica Integral” recuerda que el líder vietnamita llegó por primera vez a Tailandia en julio de 1928 con el propósito de fomentar el espíritu patriótico entre la comunidad vietnamita residente en ese país, sentando así las bases de la lucha contra el colonialismo francés en Vietnam. Durante casi dos años de actividad en territorio tailandés, visitó diversas localidades como Bangkok, Phichit y varias provincias del noreste.



Aunque su estancia fue relativamente breve, la hospitalidad y el respaldo del pueblo tailandés dejaron una profunda huella en el líder vietnamita. Ho Chi Minh alentaba constantemente a la comunidad vietnamita a trabajar con dedicación, vivir con honestidad, respetar las leyes y las costumbres locales, al tiempo que promovía la solidaridad y la convivencia entre vietnamitas y tailandeses.



La publicación también subraya la filosofía diplomática de Ho Chi Minh de “sumar amigos y reducir enemigos”, considerada la base de una política exterior flexible y humanista. Este principio apuesta por fortalecer la confianza mutua, ampliar el entendimiento y respetar las diferencias, creando así condiciones favorables para la cooperación y la estabilidad regional.



Tras la llegada al poder de Pridi Banomyong en 1946, el Gobierno tailandés impulsó diversas iniciativas de apoyo a Vietnam, especialmente en el ámbito diplomático durante los primeros años posteriores a la independencia vietnamita.



Ese mismo año, se estableció en Bangkok la Oficina Representativa del Gobierno vietnamita, encargada de mantener contactos con gobiernos y misiones diplomáticas, conectar a la comunidad vietnamita en el exterior y movilizar respaldo internacional para la resistencia vietnamita.



Las bases para el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas comenzaron a consolidarse en septiembre de 1975, cuando el entonces primer ministro tailandés Kukrit Pramoj expresó la voluntad de su país de mantener relaciones amistosas con las naciones vecinas y abrir una oficina de enlace en Hanoi.



Finalmente, el 6 de agosto de 1976, ambos países firmaron el Comunicado Conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas Vietnam–Tailandia, marcando el inicio formal de los vínculos bilaterales.

El presidente Ho Chi Minh visita la provincia de Thai Nguyen el 30 de septiembre de 1954 (Foto: Museo Ho Chi Minh)





La relación entre ambos países cobró un nuevo impulso tras la visita del primer ministro Pham Van Dong a Tailandia en 1978. Posteriormente, la visita del secretario general del Partido Do Muoi en 1993 y la incorporación de Vietnam a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 1995 contribuyeron a ampliar y consolidar la cooperación bilateral.



En febrero de 2004, ambas naciones emitieron una Declaración Conjunta sobre el Marco de Cooperación Vietnam–Tailandia. Más adelante, durante la visita del secretario general Nguyen Phu Trong a Tailandia en junio de 2013, los dos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, convirtiéndose en los primeros miembros de la ASEAN en adoptar este marco de cooperación.



La evolución de Asociación Estratégica en 2013 a Asociación Estratégica Integral en 2025 refleja la creciente profundidad de los vínculos bilaterales en áreas como política, defensa, economía, comercio e intercambios entre pueblos. El comercio bilateral ha mantenido un crecimiento sostenido, acompañado por la expansión de mecanismos de diálogo y cooperación de alto nivel.



En el marco de la ASEAN, Vietnam y Tailandia continúan promoviendo la cohesión regional y el papel central del bloque. Asimismo, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en los mecanismos de cooperación subregional del Mekong, ambos países impulsan iniciativas relacionadas con el libre comercio, el desarrollo sostenible, la gestión de recursos hídricos y la conectividad económica.



Sobre la base de la Asociación Estratégica Integral, la visión de las “Tres Conexiones” se perfila como el eje central de la cooperación futura. Esta estrategia busca fortalecer la integración de las cadenas de suministro, especialmente en los sectores automotriz y electrónico; ampliar la conexión entre empresas y centros de producción para estimular inversiones y mercados; y promover el desarrollo sostenible mediante la articulación de la estrategia de crecimiento verde de Vietnam con el modelo de Economía Bio-Circular-Verde (BCG) de Tailandia.



El artículo destaca además el papel de la comunidad vietnamita en Tailandia, considerada un puente clave en los ámbitos económico, cultural y de diplomacia popular, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones tradicionales entre ambos países.



La publicación concluye que, tras medio siglo de relaciones diplomáticas, Vietnam y Tailandia han trascendido el marco de la buena vecindad para convertirse en uno de los modelos de cooperación intrarregional más dinámicos y sólidos del Sudeste Asiático. Desde el legado histórico de Ho Chi Minh hasta la visión estratégica de futuro, ambos países avanzan hacia una nueva etapa de cooperación profunda orientada a la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida de la región./.