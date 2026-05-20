Difunden en Laos el legado moral y el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh

Vientiane (VNA) — Con motivo del 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890), la Embajada de Vietnam en Laos organizó el día 19 de mayo en Vientiane, una serie de actividades conmemorativas destinadas a difundir el pensamiento, la ética y el estilo de vida del líder revolucionario vietnamita.



El evento reunió a más de 300 participantes, entre ellos representantes de la Embajada y de las oficinas vietnamitas en Laos, miembros de células partidistas en Vientiane, dirigentes de asociaciones de vietnamitas residentes en el país, empresarios, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad vietnamita.



La parte laosiana contó con la presencia del Artista Nacional Douangmixay Likaya, así como de altos representantes de medios de comunicación nacionales, incluidos el periódico Pasaxon, la Radio Nacional de Laos y la Televisión Nacional de Laos.



Antes de la ceremonia principal, los delegados depositaron flores en el complejo monumental dedicado a los Presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, ubicado en el Parque de la Amistad Laos-Vietnam. Asimismo, rindieron homenaje al líder vietnamita en la sala conmemorativa dedicada a su memoria y visitaron una exposición bibliográfica titulada “Símbolo de una época”.

Estudiantes de la Escuela Bilingüe Laos-Vietnam Nguyen Du recitan poemas y narran historias sobre el Presidente Ho Chi Minh durante el acto conmemorativo por el 136.º aniversario de su natalicio en Laos. (Foto: VNA)

Durante la ceremonia, los asistentes recorrieron una exposición digital bajo el tema “El Presidente Ho Chi Minh: esencia de la nación y figura de talla universal”, compuesta por cerca de 300 imágenes, documentos y materiales históricos organizados en cuatro secciones temáticas. La muestra resaltó la vida y legado del dirigente vietnamita, su impacto internacional y la vigencia de su pensamiento en la nueva etapa de desarrollo de Vietnam.



Los participantes también asistieron a la proyección del documental “Vietnam - Ho Chi Minh, fiel a un solo camino”, que retrata de manera profunda el pensamiento, la moral y el estilo de vida sencillo del líder revolucionario, al tiempo que transmite valores de patriotismo, perseverancia y anhelo de independencia y libertad del pueblo vietnamita.



En su discurso, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, subrayó que la conmemoración del natalicio de Ho Chi Minh no solo constituye una ocasión para rendir homenaje a sus grandes contribuciones, sino también una oportunidad para que cuadros, militantes y ciudadanos continúen estudiando y aplicando su pensamiento y ejemplo moral en la vida cotidiana y el trabajo.



El diplomático afirmó que, en la nueva etapa de desarrollo nacional, el pensamiento de Ho Chi Minh sigue siendo la base ideológica y la guía de todas las victorias de la revolución vietnamita, destacando valores como la independencia, la autosuficiencia, la unidad nacional, la construcción de un Partido sólido y transparente y el desarrollo integral del ser humano.



Con motivo del aniversario, el embajador lanzó además una campaña de promoción de la lectura y del aprendizaje permanente dentro de la comunidad vietnamita en Laos, con el objetivo de fomentar el espíritu de autoformación inspirado en el ejemplo del Presidente Ho Chi Minh. En ese contexto, compartió cinco grandes enseñanzas derivadas de la trayectoria autodidacta del líder vietnamita.



Como parte de las actividades, los organizadores entregaron ejemplares del libro “Siguiendo las huellas del Tío Ho”, del profesor y escritor Trinh Quang Phu, a representantes de asociaciones y organismos vietnamitas en Laos.



Uno de los momentos más destacados del programa fue el testimonio del Artista Nacional laosiano Douangmixay Likaya, quien compartió recuerdos de sus encuentros con Ho Chi Minh y habló de sus investigaciones y composiciones sinfónicas dedicadas al líder vietnamita y a la amistad entre Vietnam y Laos. El acto también incluyó recitales de poesía y narraciones sobre el “Tío Ho”, interpretados por alumnos de la Escuela Bilingüe Nguyen Du.



Las actividades conmemorativas del 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh en Laos se desarrollaron en un ambiente solemne y significativo, contribuyendo a fortalecer la educación en valores tradicionales, difundir el legado ideológico y moral del líder vietnamita y consolidar aún más la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos./.