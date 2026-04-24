Programa cultural en Ciudadela Imperial de Thang Long refuerza vínculos Vietnam–Corea del Sur

Hanoi (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, presidieron hoy un programa especial de amistad en la Ciudadela Imperial de Thang Long, un complejo histórico estrechamente vinculado con la capital Hanoi, en el marco de la visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su cónyuge Kim Hye Kyung, del 21 al 24 de abril de 2026.

El programa, titulado “Thang Long: Un milenio de vitalidad sagrada y profundidad cultural”, tuvo como propósito poner en valor el legado histórico y cultural de Thang Long–Hanoi, al tiempo que transmitió un mensaje de continuidad entre tradición y modernidad, así como de amistad y cooperación entre Vietnam y la comunidad internacional.



En la Ciudadela Imperial de Thang Long, la delegación fue recibida con una ceremonia tradicional que incluyó toques de tambor y danzas del león, creando un ambiente solemne y augurando buena fortuna, paz y prosperidad.



En un ambiente cordial, los líderes de ambos países y sus cónyuges visitaron la puerta Doan Mon, acceso principal a la antigua Ciudad Prohibida de Thang Long, que durante ocho siglos fue residencia de 52 emperadores y de la familia real. La estructura destaca por su armoniosa arquitectura con cinco arcos, de los cuales el central estaba reservado al monarca.



Posteriormente, la delegación recorrió las salas de exposición “Mil años de Thang Long: Historia de Hanói desde las profundidades” y “Tesoros del Palacio Imperial de Thang Long”, donde se exhiben numerosos objetos reconocidos como Tesoros Nacionales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, conversa con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante el evento. (Foto: VNA)

En el recinto del Palacio Kinh Thien, los delegados escucharon una presentación sobre la relevancia de este espacio, escenario durante siglos de deliberaciones de Estado, audiencias imperiales, recepciones diplomáticas y ceremonias cortesanas. En un refinado ambiente de ceremonia del té, los dirigentes compartieron momentos de intercambio amistoso mientras disfrutaban de un programa artístico tradicional.



El programa se inició con el canto Xoan, una expresión artística originaria de la provincia de Phu Tho vinculada al culto a los Reyes Hung, considerados los fundadores de Vietnam. Este género fue inscrito por la UNESCO en 2011 como Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere salvaguardia urgente, y retirado de esa lista en 2017.



A continuación, se interpretó Nha nhac, música de la corte real desarrollada durante las dinastías feudales de Vietnam e inscrita por la UNESCO en 2003, que refleja la solemnidad y refinamiento de los antiguos rituales imperiales.



El programa incluyó también el canto Chau van, al estilo de Hue, añadió una dimensión espiritual, fusionando música e interpretación para honrar a los ancestros y expresar esperanzas de paz y prosperidad. Sus variados ritmos crearon una rica atmósfera emocional.



El evento concluyó con la danza clásica "Luc Cung Hoa Dang", una coreografía ceremonial que simboliza respeto y aspiraciones de armonía y bienestar nacional, al tiempo que transmite un mensaje de paz, amistad y desarrollo sostenible.



La Ciudadela Imperial de Thang Long, Patrimonio de la Humanidad en Hanoi, cuyas excavaciones comenzaron en diciembre de 2002, abarca una superficie de 19 mil metros cuadrados y fue reconocida por la UNESCO en 2010. Este complejo arqueológico, con más de mil años de historia, fue durante siglos el centro del poder de las dinastías vietnamitas.



Este programa especial de amistad entre Vietnam y Corea del Sur en la Ciudadela Imperial de Thang Long pone de relieve el respeto por los valores históricos de Vietnam y ofrece una oportunidad para mostrar la riqueza de su cultura, recreando el ambiente de la diplomacia cortesana y reflejando la hospitalidad y las tradiciones pacíficas del pueblo vietnamita./.