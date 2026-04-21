Casi 100 artistas bielorrusos actuarán en Vietnam el próximo mes

Hanoi (VNA) – Cerca de 100 artistas del Teatro Bolshói de Bielorrusia actuarán en la Ópera Ho Guom, en Hanoi, las noches del 7 y 8 de mayo.



La compañía contará con destacados bailarines de ballet, reconocidos cantantes de ópera y talentosos músicos en el programa “Bella Belarús: Obras maestras de la ópera y el ballet”.



Concebido como una “panorámica vibrante”, el espectáculo presentará la esencia de la música clásica europea, llevando al público obras atemporales como Nessun dorma, La donna è mobile y Habanera, junto con fragmentos emblemáticos de ballet de El lago de los cisnes y Don Quijote.



Además de los clásicos más conocidos, el programa incluirá piezas con un marcado estilo bielorruso y de Europa del Este. Entre ellas figuran “Aria de Iryna” de La leyenda gris de Dmitri Smolsky, “Romance” de Georgy Sviridov y O surdato 'nnammurato (música de Enrico Cannio, letra de Aniello Califano), aportando diversidad y profundidad artística.



Fundado en 1933, el Teatro Bolshói de Bielorrusia es el principal teatro académico del país y un símbolo cultural nacional. Ubicado en Minsk, se ha convertido en uno de los teatros destacados de Europa, combinando prestigio histórico con una visión moderna.



A lo largo de más de 90 años, el teatro ha sido tanto un espacio de representación como una institución cultural que contribuye a forjar la identidad nacional mediante la promoción de valores artísticos y estéticos. Su repertorio equilibra los clásicos universales con obras de fuerte identidad nacional, manteniendo altos estándares artísticos y adoptando tendencias contemporáneas.



Hasta la fecha, el teatro ha puesto en escena 141 óperas y 96 ballets (sin incluir reposiciones), con obras de compositores como Piotr Chaikovski y Nikolái Rimski-Kórsakov, así como ballets clásicos asociados a coreógrafos como Marius Petipa y Lev Ivanov.



Más allá del repertorio habitual, también ha presentado óperas poco interpretadas como Orestíada, Lady Macbeth de Mtsensk, Guerra y paz y La doncella de Orleans, lo que demuestra su ambición artística.



En las últimas décadas, el teatro ha ampliado su escala y alcance, integrando una compañía de ópera, un cuerpo de ballet, coro, orquesta sinfónica y un estudio infantil. Sus artistas realizan giras y colaboraciones internacionales con regularidad, contribuyendo a difundir la cultura bielorrusa en todo el mundo./.

VNA