Cultura-Deporte

Casi 100 artistas bielorrusos actuarán en Vietnam el próximo mes

Cerca de 100 artistas del Teatro Bolshói de Bielorrusia actuarán en la Ópera Ho Guom, en Hanoi, las noches del 7 y 8 de mayo.

Casi 100 artistas bielorrusos actuarán en Vietnam el próximo mes (Foto ilustrativa: VNA
Casi 100 artistas bielorrusos actuarán en Vietnam el próximo mes (Foto ilustrativa: VNA

Hanoi (VNA) – Cerca de 100 artistas del Teatro Bolshói de Bielorrusia actuarán en la Ópera Ho Guom, en Hanoi, las noches del 7 y 8 de mayo.

La compañía contará con destacados bailarines de ballet, reconocidos cantantes de ópera y talentosos músicos en el programa “Bella Belarús: Obras maestras de la ópera y el ballet”.

Concebido como una “panorámica vibrante”, el espectáculo presentará la esencia de la música clásica europea, llevando al público obras atemporales como Nessun dorma, La donna è mobile y Habanera, junto con fragmentos emblemáticos de ballet de El lago de los cisnes y Don Quijote.

Además de los clásicos más conocidos, el programa incluirá piezas con un marcado estilo bielorruso y de Europa del Este. Entre ellas figuran “Aria de Iryna” de La leyenda gris de Dmitri Smolsky, “Romance” de Georgy Sviridov y O surdato 'nnammurato (música de Enrico Cannio, letra de Aniello Califano), aportando diversidad y profundidad artística.

Fundado en 1933, el Teatro Bolshói de Bielorrusia es el principal teatro académico del país y un símbolo cultural nacional. Ubicado en Minsk, se ha convertido en uno de los teatros destacados de Europa, combinando prestigio histórico con una visión moderna.

A lo largo de más de 90 años, el teatro ha sido tanto un espacio de representación como una institución cultural que contribuye a forjar la identidad nacional mediante la promoción de valores artísticos y estéticos. Su repertorio equilibra los clásicos universales con obras de fuerte identidad nacional, manteniendo altos estándares artísticos y adoptando tendencias contemporáneas.

Hasta la fecha, el teatro ha puesto en escena 141 óperas y 96 ballets (sin incluir reposiciones), con obras de compositores como Piotr Chaikovski y Nikolái Rimski-Kórsakov, así como ballets clásicos asociados a coreógrafos como Marius Petipa y Lev Ivanov.

Más allá del repertorio habitual, también ha presentado óperas poco interpretadas como Orestíada, Lady Macbeth de Mtsensk, Guerra y paz y La doncella de Orleans, lo que demuestra su ambición artística.

En las últimas décadas, el teatro ha ampliado su escala y alcance, integrando una compañía de ópera, un cuerpo de ballet, coro, orquesta sinfónica y un estudio infantil. Sus artistas realizan giras y colaboraciones internacionales con regularidad, contribuyendo a difundir la cultura bielorrusa en todo el mundo./.

VNA
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Resolución 80

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