El ballet clásico ruso cautiva al público de Hanoi

Hanoi (VNA) – Artistas del Ballet Estatal Ruso se unieron por primera vez a la Orquesta Sinfónica de Hanoi en una representación del clásico El Cascanueces en el Teatro de la Ópera Ho Guom el 25 de marzo, ofreciendo al público local una rica experiencia artística impregnada de la tradición clásica rusa.



Desde las escenas iniciales, la sala se transformó en un mundo de cuento de hadas, realzado por una elaborada puesta en escena y la música atemporal de Piotr Ilich Chaikovski, incluyendo piezas como “Danza del Hada de Azúcar” y “Vals de las Flores”. Secuencias técnicamente exigentes cautivaron al público por su precisión, armonía y coordinación expresiva.



Muchos espectadores señalaron que la función fue más allá del simple entretenimiento, llevándolos a un viaje onírico junto a los personajes. Basado en el cuento de hadas de E. T. A. Hoffmann, el ballet narra la aventura mágica de un niño desde la víspera de Navidad hasta un reino fantástico, y sigue siendo una de las obras más representadas en el mundo.



En esta producción, la compañía rusa dio vida a los rasgos distintivos de su escuela clásica mediante una coreografía estructurada, lujosos vestuarios y una técnica refinada. Acompañada en vivo por la Orquesta Sinfónica de Hanoi, la función ofreció una fusión fluida entre música y movimiento, apelando tanto a los sentidos visuales como auditivos.



Un representante del Teatro de la Ópera Ho Guom informó que la compañía continuará su temporada con Romeo y Julieta los días 26 y 27 de marzo, con música de Serguéi Prokófiev y una coreografía que resalta el dramatismo de la trágica historia de amor de William Shakespeare.



Fundado en 1981, el Ballet Estatal Ruso es mundialmente conocido por su sólida técnica clásica y su estilo expresivo. Ha realizado giras en más de 40 países y territorios, presentando obras reconocidas como El Cascanueces, La Bella Durmiente, Giselle y Romeo y Julieta, contribuyendo a acercar el ballet ruso al público internacional.



Su regreso a Hanoi, tras el éxito de El lago de los cisnes el año pasado, reafirma el atractivo duradero del ballet ruso en Vietnam y contribuye al intercambio cultural entre ambos países./.

VNA