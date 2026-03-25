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Resolución 80-NQ/TW impulsa la industria cultural en Da Nang

Con una rica herencia histórica y cultural y un desarrollo dinámico, la ciudad vietnamita de Da Nang aspira a convertirse en uno de los tres principales centros de industria cultural del país.

Espectáculo de drones que recrea las figuras del Dragón y el Fénix en el cielo de Hoi An. (Foto: VNA)
Espectáculo de drones que recrea las figuras del Dragón y el Fénix en el cielo de Hoi An. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- Con una rica herencia histórica y cultural y un desarrollo dinámico, la ciudad vietnamita de Da Nang aspira a convertirse en uno de los tres principales centros de industria cultural del país.

La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Comunista de Vietnam está abriendo oportunidades para que las empresas inviertan, innoven y creen productos turísticos culturales de nivel internacional, reforzando la marca de la ciudad.

La industria cultural se fundamenta en la creatividad y en valores culturales, artísticos y patrimoniales para generar productos que satisfacen las necesidades espirituales y, al mismo tiempo, aportan beneficios económicos.

Esta urbe central cuenta con un importante patrimonio: dos sitios reconocidos a nivel mundial, un elemento inscrito por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, además de numerosos monumentos, festivales y tradiciones. La ciudad no solo preserva estos valores, sino que promueve su reinterpretación en escenarios modernos, turismo cultural y contenidos digitales.

Un ejemplo destacado es el espectáculo “Memorias de Hoi An”, una representación al aire libre de gran escala en la ciudad antigua de Hoi An, que ha ganado reconocimiento internacional. Su éxito radica en combinar creatividad, inversión profesional y una experiencia turística integral. Este modelo no solo ofrece un espectáculo, sino un ecosistema que incluye visitas, gastronomía y descanso, prolongando la experiencia del visitante.

Según representantes del proyecto, la Resolución 80-NQ/TW marca un hito al situar la cultura al mismo nivel que la economía y la política, reconociéndola como un recurso clave para el desarrollo. También refuerza la confianza de las empresas para invertir a largo plazo en este sector.

La resolución establece metas claras: para 2030 las industrias culturales deben aportar el 7% del PIB y generar entre 5 y 10 marcas nacionales en sectores como cine, artes escénicas y turismo cultural. Asimismo, promueve reformas institucionales y políticas preferenciales, como incentivos fiscales y apoyo a empresas creativas.

El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang, con más de una década de desarrollo, se ha consolidado como un evento emblemático que atrae a numerosos turistas.

Representantes de Sun Group destacan la necesidad de fortalecer el papel del gobierno como coordinador, facilitando inversiones y mejorando la infraestructura para eventos culturales.

Actualmente, Da Nang impulsa varios sectores clave, como turismo cultural, entretenimiento y cine. A través de eventos como el Festival de Cine Asiático, la ciudad busca posicionarse en el mapa internacional de la industria cultural.

Con una oferta turística diversa —playas, patrimonio, ecoturismo, gastronomía y eventos— y una sólida infraestructura, la ciudad tiene ventajas competitivas para crecer. Su objetivo es alcanzar un crecimiento anual del 10% en las industrias culturales y atraer millones de visitantes en los próximos años.

En este contexto, la Resolución 80-NQ/TW se considera un motor estratégico que permitirá a Da Nang aprovechar sus recursos culturales, fortalecer su identidad y consolidar su posición como destino internacional, impulsando tanto el desarrollo económico como el “poder blando” de la urbe./.

VNA
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