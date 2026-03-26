Presentan nueva interfaz del tren "Viaje de Conexión del Patrimonio Central”

Hue, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la ciudad de Hue y la Corporación Nacional de Ferrocarriles de Vietnam presentaron hoy la nueva interfaz del tren "Viaje de Conexión del Patrimonio Central” y designaron la estación de Hue como un punto turístico.



Reconocido como uno de los 9 productos turísticos más destacados de Hue 2024, el tren continúa su modernización enfocada en la experiencia del viajero, inspirado en la Ciudadela Imperial de Hue y el casco antiguo de Hoi An.



El nuevo diseño mejora la calidad del servicio, atrae turistas en la ruta Hue – Da Nang y transforma la estación de Hue de un simple punto de tránsito en un destino con alto valor histórico y arquitectónico.



El tren combina el característico color púrpura de Hue con tonos grises modernos de Da Nang y un logo en dorado que resalta su exclusividad.





Los delegados recorren el tren y experimentan sus servicios. (Foto: VNA)

Consta de 12 vagones, asientos giratorios de 180 grados; el vagón VIP está inspirado en el estilo palaciego, ofreciendo espacios para disfrutar del té, escuchar música y contemplar el paso por el puerto de Hai Van. El vagón comunitario reproduce motivos del patrimonio, integrando experiencias culturales y productos locales.



Cada vagón está equipado con iluminación LED, sistemas de sonido y pantallas informativas; los pasajeros pueden disfrutar de gastronomía y actividades a bordo.



Tras dos años de operación, el tren ha transportado más de 440.000 pasajeros en más de 2.800 viajes seguros, colaborando con más de 140 agencias de viajes y atrayendo tanto a turistas nacionales como internacionales.



Con esta actualización integral, se espera que la "Viaje de Conexión del Patrimonio Central” se convierta en un producto turístico destacado de 2026, ofreciendo una experiencia cultural única en la ruta Hue – Da Nang./.