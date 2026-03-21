Hue impulsa turismo sostenible con comunidad y patrimonio como ejes

Hue (VNA)- Hue, ciudad patrimonial situada a orillas del río Huong Giang y considerada un “museo vivo” de la cultura vietnamita, está ajustando su estrategia de desarrollo al situar a la comunidad en el centro, de modo que los habitantes se conviertan en protagonistas de la preservación, la creatividad y el aprovechamiento de su patrimonio.

Hue posee un sistema de palacios, mausoleos y pagodas, junto con numerosos oficios tradicionales, gastronomía imperial y popular, y festivales únicos. Aunque ya se han formado diversos tipos de turismo —como el turismo patrimonial, comunitario, de experiencias en aldeas artesanales, de bienestar, gastronómico o nocturno—, la mayoría aún es de pequeña escala, carece de conexión entre sí y no ha logrado crear un ecosistema suficientemente sólido para retener a los visitantes por más tiempo.

El efecto de la película Mat Biec (Ojos de ensueño) ayudó en su momento a atraer a numerosos jóvenes a algunos destinos de Hue; sin embargo, cuando el impacto cinematográfico disminuyó, varios modelos turísticos espontáneos también perdieron atractivo. Esto demuestra que el potencial para combinar cultura, creatividad y turismo en Hue es muy grande, pero requiere una estrategia a largo plazo y un ecosistema sostenible.

Muchos oficios tradicionales también enfrentan dificultades para encontrar su lugar en la vida moderna. En la aldea Sinh, el artesano Pham Cong Khai continúa preservando con dedicación la pintura popular de más de 400 años de historia, imprimiendo grabados rituales de los doce animales del zodíaco mediante planchas de madera. No obstante, este oficio corre el riesgo de desaparecer si no cuenta con espacios adecuados para su presentación, experiencias turísticas y comercialización.

El Conjunto de Monumentos de la Antigua Capital de Hue. (Fuente: VNA)

De manera similar, el artesano de juguete tradicional Tran Dai Nghia señaló que esta actividad subsiste principalmente a través de experiencias dirigidas a estudiantes, mientras que los bajos ingresos dificultan su mantenimiento.

Según Phan Thanh Hai, director municipal del Departamento de Cultura y Deportes, Hue posee un abundante patrimonio material, inmaterial y natural, pero su explotación aún es demasiado “estática”; por ello, para desarrollarse de manera sostenible, el patrimonio debe vivir dentro de la comunidad y reflejar el espíritu contemporáneo, con los ciudadanos como actores centrales.

Además de la fuerza comunitaria, la tecnología se considera una clave para el impulso de Hue. La aplicación de tecnologías digitales y de inteligencia artificial en la conservación, promoción e interpretación del patrimonio permitirá a los visitantes experimentar espacios tridimensionales de los mausoleos, escuchar explicaciones multilingües y acceder a la historia de forma más interactiva.

Con la orientación cultural establecida por la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político, Hue busca tomar el patrimonio como base, fortalecer el vínculo con la comunidad y aplicar la tecnología para reestructurar su industria turística. Cuando los ciudadanos se conviertan en protagonistas de la creación y el disfrute cultural, el patrimonio dejará de estar “inmóvil” y pasará a ser un recurso endógeno para el desarrollo sostenible de la antigua capital./.