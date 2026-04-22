Vietnam y Corea del Sur estrechan lazos culturales a través de una exposición internacional de artes visuales

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Phu Tho, Vietnam (VNA) - Artistas de Vietnam y Corea del Sur participan en la Exposición internacional de artes visuales “Flujo cultural”, inaugurada hoy en la Universidad Hung Vuong en la provincia vietnamita de Phu Tho, un encuentro que busca fortalecer el intercambio cultural y artístico entre ambos países.

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El evento, organizado por la Asociación provincial de Literatura y Artes de Phu Tho, forma parte de las actividades culturales con motivo del Día de Conmemoración de los Reyes Hung -fundadores de la nación- y la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral.

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La exposición reúne a artistas de las provincias de Phu Tho y Lao Cai, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, junto con creadores procedentes de Seúl (Corea del Sur), con un total de 118 obras presentadas al público. Se trata de la edición de mayor escala hasta la fecha, organizada en el campus de la Universidad Hung Vuong, un entorno académico donde convergen formación e inspiración artística, con decenas de miles de estudiantes, incluidos numerosos alumnos de artes visuales.

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El poeta Le Va, presidente de la Asociación provincial de Literatura y Artes de Phu Tho, señaló que desde la elevación de las relaciones bilaterales a Asociación Estratégica Integral en 2022, Vietnam y Corea del Sur han intensificado su cooperación. Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero directo en Vietnam y uno de sus principales socios comerciales.

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En este contexto, desde 2012, la asociación provincial y la Asociación de Intercambio Internacional de Artes Visuales de Corea del Sur han desarrollado actividades de intercambio y han organizado siete exposiciones conjuntas, consolidando un espacio de diálogo artístico y cooperación cultural entre ambos países.

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Según Le Va, la iniciativa contribuye a ampliar el conocimiento del público, especialmente de los jóvenes, sobre la cultura, la sociedad y el desarrollo de Corea del Sur, así como sobre un Vietnam en proceso de renovación y proyección internacional.

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Por su parte, Kim Jung Teaek, presidente de la Asociación de Intercambio Internacional de Artes Visuales de Corea del Sur, destacó que la exposición constituye una oportunidad significativa de intercambio profesional y de acercamiento a la creación artística vietnamita. Subrayó además el valor simbólico del evento al celebrarse durante la conmemoración de los Reyes Hung, lo que permite a los artistas coreanos integrarse en el entorno cultural vietnamita.

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La parte coreana expresó su interés en promover su cultura y arte a través de la exposición, al tiempo que profundiza el intercambio con la cultura vietnamita mediante las obras presentadas, con el objetivo de fortalecer la cooperación cultural bilateral.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de abril./.

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