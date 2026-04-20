Cultura-Deporte

Festival cultural de Vietnam en Osaka atrae a decenas de miles de asistentes

El noveno Festival Cultural de Vietnam en Osaka, que incluyó una recreación de la ceremonia conmemorativa de los Reyes Hung, atrajo a decenas de miles de participantes, entre ellos miembros de la comunidad vietnamita que viven, estudian y trabajan en Japón, junto con residentes locales y visitantes internacionales.

El cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, en el evento. (Foto: VNA)
El cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, en el evento. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El noveno Festival Cultural de Vietnam en Osaka, que incluyó una recreación de la ceremonia conmemorativa de los Reyes Hung, atrajo a decenas de miles de participantes, entre ellos miembros de la comunidad vietnamita que viven, estudian y trabajan en Japón, junto con residentes locales y visitantes internacionales.

Al intervenir en el evento el 19 de abril, el cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, describió la recreación como una vívida muestra de la vitalidad duradera de la cultura vietnamita y del fuerte sentido de unidad entre las comunidades vietnamitas en el extranjero.

Señaló que la actividad brindó a los vietnamitas en Japón la oportunidad de reconectarse con sus raíces, rendir homenaje a las contribuciones fundacionales de los Reyes Hung —antepasados legendarios de la nación— y preservar su identidad cultural en un entorno internacional. El festival también sirve como un importante puente para promover los intercambios entre pueblos y la cooperación económica entre Vietnam y Japón.

vnanet-potal-le-hoi-van-hoa-viet-nam-tai-osaka-nhat-ban-8712814.jpg
Festival cultural de Vietnam en Osaka atrae a decenas de miles de asistentes (Foto: VNA)


Por su parte, Saito Naoki, alcalde del distrito de Ikuno —donde se celebró el evento—, expresó su satisfacción por el rápido crecimiento de la comunidad vietnamita en la zona. Elogió este tipo de festivales culturales por ayudar a los residentes vietnamitas a mantener sus tradiciones, al tiempo que fomentan la comprensión mutua y fortalecen los vínculos con la población japonesa local.

Añadió que las autoridades locales continuarán apoyando las actividades culturales organizadas por la comunidad vietnamita.

Le Thuong, jefa del comité organizador y de la Asociación Vietnamita en la región de Kansai, afirmó que la celebración del evento en el Día de la Cultura de las Etnias de Vietnam (19 de abril) tuvo un significado especial, al destacar la diversidad cultural de los 54 grupos étnicos del país y reafirmar la unidad nacional.

Uno de los momentos más destacados del festival fue la recreación ceremonial con ofrendas tradicionales, rituales de incienso y solemnes ceremonias. El espacio fue diseñado para evocar una atmósfera claramente vietnamita, brindando a los participantes la sensación de regresar a casa. Además, actuaciones folclóricas, música y danzas tradicionales, así como una amplia variedad de puestos de gastronomía vietnamita, crearon una vibrante muestra cultural que atrajo a grandes multitudes.

El culto a los Reyes Hung, estrechamente vinculado a la tradición de veneración de los antepasados presente en la mayoría de las familias vietnamitas, fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012./.

VNA
#Festival de Vietnam en Osaka #Reyes Hung #comunidad vietnamita en Japón #UNESCO #intercambio cultural #Kansai #identidad nacional #diplomacia de los pueblos #gastronomía vietnamita #tradiciones
Seguir VietnamPlus

Resolución 80

Noticias relacionadas

Ver más

Equipo vietnamita de DanceSport brilla en el campeonato regional (Foto: VNA)

Equipo vietnamita de DanceSport brilla en el campeonato regional

El equipo vietnamita de DanceSport tuvo un inicio impresionante en el torneo Philippine Superstars Open Dance Festival 2026 en Manila, al conquistar un total de seis medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, situándose temporalmente en la cima del medallero.

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

El sitio arquitectónico y artístico de categoría especial a nivel nacional Torre Po Klong Garai en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa fue construido a finales del siglo XIII para rendir culto al rey Po Klong Garai, reconocido por sus aportes al desarrollo de los sistemas de riego.

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita el Museo de Música Étnica de Guangxi (Fuente: VNA)

Primera dama de Vietnam visita el Museo de Música Étnica de Guangxi

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó el Museo de Música Étnica de Guangxi en Nanning, destacando el intercambio cultural y la cooperación entre Vietnam y China a través de la música tradicional.