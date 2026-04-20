Hanoi (VNA) – El noveno Festival Cultural de Vietnam en Osaka, que incluyó una recreación de la ceremonia conmemorativa de los Reyes Hung, atrajo a decenas de miles de participantes, entre ellos miembros de la comunidad vietnamita que viven, estudian y trabajan en Japón, junto con residentes locales y visitantes internacionales.



Al intervenir en el evento el 19 de abril, el cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, describió la recreación como una vívida muestra de la vitalidad duradera de la cultura vietnamita y del fuerte sentido de unidad entre las comunidades vietnamitas en el extranjero.



Señaló que la actividad brindó a los vietnamitas en Japón la oportunidad de reconectarse con sus raíces, rendir homenaje a las contribuciones fundacionales de los Reyes Hung —antepasados legendarios de la nación— y preservar su identidad cultural en un entorno internacional. El festival también sirve como un importante puente para promover los intercambios entre pueblos y la cooperación económica entre Vietnam y Japón.



Festival cultural de Vietnam en Osaka atrae a decenas de miles de asistentes (Foto: VNA)



Por su parte, Saito Naoki, alcalde del distrito de Ikuno —donde se celebró el evento—, expresó su satisfacción por el rápido crecimiento de la comunidad vietnamita en la zona. Elogió este tipo de festivales culturales por ayudar a los residentes vietnamitas a mantener sus tradiciones, al tiempo que fomentan la comprensión mutua y fortalecen los vínculos con la población japonesa local.



Añadió que las autoridades locales continuarán apoyando las actividades culturales organizadas por la comunidad vietnamita.



Le Thuong, jefa del comité organizador y de la Asociación Vietnamita en la región de Kansai, afirmó que la celebración del evento en el Día de la Cultura de las Etnias de Vietnam (19 de abril) tuvo un significado especial, al destacar la diversidad cultural de los 54 grupos étnicos del país y reafirmar la unidad nacional.



Uno de los momentos más destacados del festival fue la recreación ceremonial con ofrendas tradicionales, rituales de incienso y solemnes ceremonias. El espacio fue diseñado para evocar una atmósfera claramente vietnamita, brindando a los participantes la sensación de regresar a casa. Además, actuaciones folclóricas, música y danzas tradicionales, así como una amplia variedad de puestos de gastronomía vietnamita, crearon una vibrante muestra cultural que atrajo a grandes multitudes.



El culto a los Reyes Hung, estrechamente vinculado a la tradición de veneración de los antepasados presente en la mayoría de las familias vietnamitas, fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012./.