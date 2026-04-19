Museo de Ha Tinh impulsa preservación del patrimonio cultural

Ha Tinh, Vietnam (VNA)- El Museo de Ha Tinh, en la provincia central homónima, cuya construcción comenzó en diciembre de 2025 con una inversión total de 11,73 millones de dólares, se considera una solución urgente para preservar y promover los valiosos patrimonios culturales locales, en un contexto de limitadas condiciones de conservación.

Tras cuatro meses de ejecución, el proyecto ha completado alrededor del 80% del movimiento de tierras y el 60% del hincado de pilotes. A pesar de las dificultades relacionadas con la liberación de terrenos y las condiciones climáticas, las unidades constructoras están acelerando el ritmo mediante turnos adicionales y la movilización máxima de recursos humanos y equipos, con el objetivo de concluir la obra a finales de 2026.

Ha Tinh es reconocida desde hace tiempo como una tierra de tradición cultural, con un abundante sistema de patrimonio documental. Sin embargo, una realidad preocupante es que gran parte de los documentos valiosos, como decretos reales, nombramientos imperiales y archivos antiguos, aún se encuentran dispersos en clanes familiares o en manos de particulares.

Paralelamente a la construcción, el contenido expositivo también está siendo perfeccionado. El museo coordina con unidades consultoras la revisión y elaboración de un guion detallado, con el fin de garantizar rigor científico y atractivo en su futura operación.

El Museo de Ha Tinh, en la provincia central homónima, cuenta con una inversión total de 11,73 millones de dólares. (Fuente: VNA)

La aceleración del proyecto no solo busca completar una obra de inversión, sino también resolver directamente las limitaciones actuales en la conservación y exhibición de los objetos.

Una vez finalizado, más de 14.000 piezas, junto con numerosos documentos patrimoniales valiosos, contarán con condiciones de almacenamiento y conservación conforme a estándares, además de ser organizadas en exposiciones sistemáticas para servir a la investigación y al público.

El doctor Tran Phi Cong, subdirector del Museo de Ha Tinh, señaló que la institución ha sido encargada de liderar la elaboración del guion detallado de exposición, basado en el esquema general aprobado, y actualmente colabora con consultores para completar los contenidos que servirán de base para el diseño museográfico.

La implementación paralela de la construcción y del contenido expositivo se considera una estrategia adecuada, que facilitará la pronta puesta en exhibición de las piezas tras la finalización del proyecto.

“La infraestructura moderna no solo nos permitirá conservar mejor los objetos, sino que también representa una oportunidad para valorizar el patrimonio y convertir el museo en un atractivo destino cultural y educativo”, añadió Phi Cong./.