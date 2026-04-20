Vietnam participará por primera vez en la Bienal de Venecia

Hanoi (VNA) – Vietnam participará por primera vez en la 61.ª Bienal de Venecia, que se celebrará de mayo a noviembre de 2026 en Italia, según anunció el Departamento de Bellas Artes, Fotografía y Exposiciones, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

El pabellón vietnamita, titulado “Vietnam: Arte en un flujo global”, presentará obras de diez talentosos artistas, entre ellos Le Nguyen Chinh, Bui Huu Hung, Doan Thi Thu Huong, Cong Kim Hoa, Le Huu Hieu, Nguyen Truong Linh, Le Hoang Nguyen, Oanh Phi Phi, Trieu Khac Tien y Trinh Tuan. Esta primera participación oficial marca un hito importante, al consolidar la presencia del arte vietnamita en una de las plataformas de arte contemporáneo más prestigiosas e influyentes del mundo.

El elemento central de esta exposición será la laca, utilizada como material principal. Cada artista ofrecerá un enfoque único, que abarca desde la pintura clásica hasta las instalaciones espaciales, fusionando técnicas tradicionales con la experimentación moderna. Mediante la superposición de materiales y una rica paleta de colores, las obras buscan ofrecer experiencias visuales complejas donde la luz y la materia interactúan.

En este contexto, la laca ya no se percibe simplemente como una artesanía tradicional, sino como un lenguaje artístico verdaderamente contemporáneo, capaz de reflejar problemáticas actuales y la perseverancia creativa de los artistas.

El espacio de exposición de Vietnam se alinea con el tema de la Bienal de este año, "In Minor Keys" (En tonos menores).

Según el Departamento de Bellas Artes, Fotografía y Exposiciones, el pabellón vietnamita no busca imponerse por su escala, sino abrir un espacio para el diálogo. Es una invitación a escuchar voces sutiles, a contemplar en silencio y a reflexionar sobre la capacidad de cultivar una energía creativa sostenible en un mundo del arte en constante evolución./.