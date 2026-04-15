Dirigente parlamentario de Vietnam concluye visita oficial a Italia

Roma (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, concluyó con éxito su visita oficial a Italia y partió hoy de Roma rumbo a Turquía, donde participará en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) y desarrollará diversas actividades bilaterales.

En el marco de la visita, Thanh Man se reunió con el presidente del país italiano, Sergio Mattarella, además de mantener conversaciones con el titular de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, y recibir a la vicepresidenta del Senado, Licia Ronzulli.

Los dirigentes de ambos países expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo de las relaciones de amistad tradicional entre Vietnam e Italia tras más de 50 años de relaciones diplomáticas y más de 10 años de Asociación Estratégica.

Ambas partes valoraron el amplio potencial de las relaciones bilaterales y coincidieron en promover una cooperación integral, no solo en ámbitos tradicionales como economía, comercio, inversión y educación y formación, sino también en áreas de fortaleza de Italia como la moda, la economía digital, la economía verde, la energía y las nuevas tecnologías.

En cuanto a la orientación futura, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam propuso que ambos órganos legislativos refuercen los intercambios de delegaciones, especialmente a nivel de liderazgo parlamentario, comisiones y grupos de amistad parlamentaria; impulsen el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión, con el fin de perfeccionar el marco jurídico y promover el papel de los parlamentos en la implementación y supervisión de los acuerdos bilaterales.

En el Vaticano, al reunirse con el Papa León XIV y con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, Thanh Man aseguró que Vietnam siempre crea condiciones favorables para que los católicos vivan su fe en armonía con la nación bajo el principio de “buenas prácticas religiosas y buena vida cívica”, y expresó su deseo de que la Santa Sede continúe promoviendo el entendimiento y la confianza mutua, hacia la elevación de las relaciones bilaterales en el futuro.

En Roma, el presidente de la Asamblea Nacional sostuvo reuniones con el secretario general del Partido de la Refundación Comunista de Italia y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). También recibió a una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad Italia–Vietnam y pronunció un discurso en un seminario sobre políticas para promover la cooperación bilateral.

La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional a Italia contribuye a fortalecer las relaciones entre los órganos legislativos de ambos países, promover una cooperación sustantiva y profundizar la Asociación Estratégica bilateral en múltiples ámbitos./.