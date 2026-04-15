Líder parlamentario vietnamita sostiene un encuentro con presidente de Italia en Roma

Roma (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio Presidencial de Roma la tarde del 14 de abril (hora local), en el marco de su visita oficial al país europeo.



Durante la reunión, Tran Thanh Man transmitió los saludos del secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, a Sergio Mattarella, y felicitó a Italia por los logros alcanzados bajo su liderazgo.



El dirigente vietnamita subrayó que, pese a la distancia geográfica, Vietnam e Italia comparten profundas similitudes culturales e históricas en sus luchas por la independencia, lo que constituye una base sólida para seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica bilateral y avanzar hacia un mayor desarrollo de sus relaciones en el futuro cercano.



Para materializar este objetivo, propuso que ambas partes impulsen el papel de sus órganos legislativos y refuercen la supervisión de la implementación de los acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales. En particular, sugirió ampliar la colaboración hacia ámbitos emergentes en los que Italia cuenta con fortalezas y Vietnam presenta demanda, como la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial (IA), la innovación y la formación de recursos humanos de alta cualificación.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, estrecha la mano del presidente italiano, Sergio Mattarella. (Fuente: VNA)

Por su parte, Sergio Mattarella destacó la relevancia de la visita de Tran Thanh Man, al señalar que se trata del primer viaje a Italia de un alto dirigente vietnamita tras las elecciones a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam y la consolidación de su aparato estatal. A través de Tran Thanh Man, transmitió asimismo sus felicitaciones al secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam.



Tras expresar su confianza en que la visita contribuirá a reforzar los vínculos bilaterales, el mandatario italiano propuso seguir impulsando el comercio bilateral, considerado uno de los pilares con mayor potencial en la relación. Además del ámbito económico, planteó ampliar los intercambios y la cooperación en sectores como el diseño de moda, la cultura, el turismo y la educación.



Al abordar la situación global y regional en un contexto de cambios cada vez más complejos e impredecibles, Sergio Mattarella subrayó la necesidad de salvaguardar los valores de la paz y respaldar firmemente el multilateralismo.



Ambos dirigentes coincidieron en reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en las organizaciones internacionales y regionales, en particular en las Naciones Unidas. Vietnam e Italia comparten una visión común y acordaron resolver todas las controversias por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional./.