Política

Presidente del Parlamento vietnamita inicia visita oficial a Italia

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam inicia visita oficial a Italia para fortalecer cooperación política, económica, científica y cultural.

Recibimiento oficial al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y a su esposa en el aeropuerto de Ciampino, en Roma (Italia). (Foto: VNA)
Recibimiento oficial al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y a su esposa en el aeropuerto de Ciampino, en Roma (Italia). (Foto: VNA)

Roma (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, junto a su esposa y una delegación de alto nivel, llegó la mañana del 11 de abril (hora local) a Roma, iniciando una visita oficial de cinco días a Italia.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam e Italia en 1973, los lazos políticos bilaterales se han fortalecido y desarrollado de manera notable. Especialmente, tras la instauración de la Asociación Estratégica en enero de 2013, ambas partes han impulsado una cooperación práctica y efectiva en múltiples áreas, incluidas la política, la diplomacia, la economía, la ciencia, la educación, la defensa y la seguridad, la protección ambiental y la conectividad entre localidades.

Las relaciones entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento italiano también han avanzado de forma fructífera. En 2019, el entonces vicepresidente de la Asamblea Nacional, Phung Quoc Hien, realizó una visita a Italia, mientras que en enero de 2014, la entonces vicepresidenta de la Cámara de Diputados italiana, Marina Sereni, visitó el país indochino.

En el plano económico, Italia es el tercer socio comercial de Vietnam dentro de la Unión Europea (UE), mientras que Vietnam se posiciona como el principal socio comercial de Italia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 7.300 millones de dólares, lo que representa un incremento de casi el 115% respecto a 2013. Italia fue además el primer país del G7 perteneciente a la UE en ratificar el Acuerdo de Protección de Inversiones entre el bloque comunitario y Vietnam (EVIPA).

La cooperación en ciencia y tecnología entre ambos países continúa creciendo, con programas y actividades específicos implementados en cada etapa, acordes con las necesidades y el potencial de ambas partes. Un ejemplo destacado es el Programa de Cooperación Científica y Tecnológica para el período 2024–2026.

La cooperación cultural desempeña asimismo un papel esencial en el fortalecimiento del entendimiento mutuo y los intercambios entre los pueblos. Se organizan con frecuencia actividades como semanas culturales Vietnam–Italia, espectáculos artísticos, exposiciones de bellas artes y fotografía, proyecciones cinematográficas y desfiles de moda.

Durante su estancia, el titular del Legislativo tiene previsto sostener conversaciones y reuniones con altos dirigentes italianos, asistir a un foro empresarial Vietnam–Italia y reunirse con el personal de la Embajada de Vietnam y con la comunidad coterránea residente en Italia. En el marco de la visita, también se prevén encuentros con el Papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Este es el primer viaje oficial al extranjero de Tran Thanh Man tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, la elección de los diputados de la XVI Asamblea Nacional y la consolidación del aparato estatal para el nuevo mandato.

La visita constituye una oportunidad para que ambas partes implementen la Declaración Conjunta de alto nivel destinada a fortalecer la Asociación Estratégica Vietnam–Italia, así como los planes de acción para la cooperación bilateral. Además, busca impulsar los vínculos entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento italiano y profundizar las relaciones bilaterales de manera sustantiva y eficaz./.

VNA
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