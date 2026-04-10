Visita de presidente del Parlamento vietnamita a Italia dinamizará la asociación estratégica bilateral

Hanoi (VNA) - La próxima visita oficial a Italia del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, representa una señal política de gran relevancia que busca imprimir un nuevo impulso a la asociación estratégica bilateral, afirmó el embajador de Roma en Hanoi, Marco Della Seta.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático destacó que se trata del primer viaje al exterior del titular del Legislativo tras su reciente reelección, lo que evidencia la importancia que Italia ocupa en la visión estratégica de Vietnam.



La visita se produce en un momento de madurez en las relaciones bilaterales, que han evolucionado desde una cooperación amplia hacia una asociación estructural en ámbitos clave como la ciencia, la tecnología y el desarrollo sostenible, considerados pilares esenciales para las metas de crecimiento de Vietnam hacia 2030 y 2045.



Della Seta subrayó que la diplomacia parlamentaria desempeña un papel fundamental al situar a los órganos legislativos en el centro del proceso de elaboración normativa que facilita la cooperación en comercio, inversión, energía y seguridad. En un contexto de economías cada vez más interconectadas, el diálogo entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento de Italia resulta clave para asegurar marcos legales armonizados y orientados al futuro.



El embajador expresó su confianza en que la visita no solo reforzará la confianza mutua, sino que también impulsará la implementación del Plan de Acción 2025-2027, que fija objetivos ambiciosos para profundizar el intercambio bilateral.



En el ámbito económico, la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) se ha convertido en un pilar central de la relación, al permitir un crecimiento del 6% en el comercio bilateral durante el último año. Vietnam se consolida como el principal socio comercial de Italia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mientras que Italia es el tercer socio comercial de Vietnam dentro de la Unión Europea (UE)



Asimismo, la ratificación por parte de Italia en julio de 2023 del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA) reafirma la confianza de Roma en la nación indochina como destino seguro y atractivo para la inversión. Una vez que el acuerdo sea ratificado por todos los Estados miembros del bloque europeo, se prevé una nueva ola de inversiones de alta calidad en sectores estratégicos como la infraestructura sostenible y la producción inteligente.



La cooperación en tecnologías verdes y energías renovables constituye otro ámbito de creciente dinamismo, en el que Italia respalda activamente la transición energética de Vietnam mediante el programa Asociación para una Transición Energética Justa (JETP). Un ejemplo destacado es el proyecto hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo Bac Ai, respaldado con una financiación de 80 millones de euros por la Cassa Depositi e Prestiti.



La colaboración también se extiende al sector agroalimentario, que avanza desde el comercio tradicional hacia asociaciones basadas en la tecnología para el procesamiento de alimentos y la agricultura inteligente, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.



Los intercambios entre pueblos y la cooperación cultural completan los pilares de esta relación. Solo en 2025 se han organizado alrededor de 70 eventos culturales en Vietnam, incluidas semanas dedicadas al cine, la lengua y la gastronomía italianas.



Entre los próximos hitos figuran la creación de un Instituto Cultural Italiano en Hanoi y la participación de Vietnam, por primera vez este año, en la Bienal de Venecia, iniciativas que reflejan el creciente interés mutuo.



En el plano académico, más de 170 acuerdos de cooperación están actualmente en vigor entre universidades de ambos países, con especial atención a la investigación sobre cambio climático, gestión del agua y ciencia espacial, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible que comparten ambas naciones./.

VNA