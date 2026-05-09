Dirigente parlamentario turco destaca importancia de Vietnam en el Sudeste Asiático

Ankara (VNA)- Turquía considera a Vietnam un socio importante en la región del Sudeste Asiático, afirmó el presidente de la Gran Asamblea Nacional turca, Numan Kurtulmus, en una recepción ofrecida a la embajadora de Hanoi en Ankara, Dang Thi Thu Ha.



En el encuentro, el dirigente anfitrión recordó las gratas impresiones de la exitosa visita de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su delegación de alto nivel a Turquía para asistir a la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152), celebrada en Estambul el pasado mes de abril.



Expresó su admiración por el afecto sincero y los intercambios específicos del presidente parlamentario vietnamita sobre las medidas para impulsar con mayor fuerza la amistad y la cooperación entre ambos países en general, y entre sus respectivos Parlamentos en particular.



Kurtulmus enfatizó que las similitudes en la historia, la identidad cultural, la política exterior y los valores familiares constituyen una base fundamental para elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.



Asimismo, recalcó la necesidad de potenciar aún más el papel de los Grupos Parlamentarios de Amistad de ambos países para promover el intercambio pueblo a pueblo, la conexión cultural y la cooperación entre localidades, fortaleciendo así el entendimiento y la cohesión entre ambos pueblos y entre los dos órganos legislativos.



Por su parte, Thu Ha felicitó a la Gran Asamblea Nacional de Turquía por la exitosa organización de la IPU-152 y agradeció la hospitalidad y la cálida acogida brindada por el país anfitrión a la delegación de alto nivel del Parlamento vietnamita.



Al expresar su satisfacción por los avances positivos en los nexos bilaterales, la diplomática afirmó que Vietnam valora y desea profundizar aún más la amistad y la cooperación integral con Turquía.



En tal sentido, propuso una serie de medidas para fomentar la cooperación en los ámbitos político-diplomático, económico-comercial y de seguridad-defensa, especialmente mediante el fortalecimiento de la coordinación estrecha entre los órganos legislativos de ambas naciones.



En la ocasión, la embajadora transmitió los saludos y la invitación del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, a Numan Kurtulmus para realizar una visita oficial a Vietnam. El dirigente turco expresó su disposición a organizar su agenda para visitar el país próximamente./.

VNA