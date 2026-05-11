Vietnam y prefectura japonesa de Yamanashi refuerzan cooperación en agricultura y energía verde

​Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el gobernador de la prefectura japonesa de Yamanashi, Nagasaki Kotaro, coincidieron hoy en impulsar la cooperación bilateral en agricultura, energía verde, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos, durante un encuentro celebrado en Hanoi.

​Durante el encuentro, ambas partes destacaron el fuerte desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, que en su tercer año mantiene una dinámica de cooperación sustancial y efectiva en todos los ámbitos, respaldada por una elevada confianza política.

​Japón se mantiene como uno de los principales socios económicos de Vietnam: ocupa el primer lugar en cooperación ODA (ayuda oficial para el desarrollo) y laboral, es el tercer mayor inversionista extranjero y el cuarto socio comercial y turístico del país. En ese contexto, ambas partes valoraron el éxito de la reciente visita a Vietnam de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, realizada del 1 al 3 de mayo, la cual abrió nuevas perspectivas de cooperación bilateral.

​El fortalecimiento de los vínculos entre localidades y de los intercambios entre pueblos también fue resaltado, con más de 100 asociaciones locales establecidas entre ambos países. Actualmente, cerca de cinco mil vietnamitas viven en Yamanashi y unas 40 empresas de esa prefectura operan en Vietnam.

​Le Minh Hung reiteró que Vietnam considera a Japón uno de sus socios más importantes y de largo plazo, además de un acompañante confiable en su proceso de desarrollo. En ese sentido, subrayó que la cooperación local constituye un canal clave para profundizar las relaciones bilaterales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

​El jefe de Gobierno vietnamita expresó su respaldo a que Yamanashi continúe ampliando la cooperación práctica y global con provincias vietnamitas con las que ya mantiene relaciones, entre ellas Quang Tri, Lao Cai y Tay Ninh.

​Asimismo, valoró el compromiso de Japón de apoyar el proyecto vietnamita para desarrollar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones, y manifestó su interés en impulsar una mayor cooperación agrícola, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos de alta calificación.

​El dirigente vietnamita también pidió acelerar los procedimientos para permitir la entrada de uvas japonesas al mercado vietnamita y de pomelos vietnamitas a Japón, con vistas a ampliar el comercio agrícola bilateral.

En materia energética, propuso fortalecer la colaboración en energía verde e hidrógeno, así como incentivar a las empresas de Yamanashi a ampliar sus inversiones en Vietnam, especialmente en sectores estratégicos.

​Respecto a la formación de recursos humanos, Le Minh Hung destacó la necesidad de promover programas de capacitación y recepción de trabajadores calificados en áreas como ciencia y tecnología, agricultura de alta tecnología y servicios técnicos, de acuerdo con las necesidades de ambas partes.

​El primer ministro agradeció además el apoyo brindado por Yamanashi a la comunidad vietnamita residente en la prefectura y pidió continuar aplicando políticas favorables en materia laboral y de seguridad social para los ciudadanos vietnamitas.

En la ocasión, invitó a las autoridades y empresas de Yamanashi a participar en el segundo Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón, previsto para celebrarse en el tercer trimestre de 2026 en la ciudad de Hue.

​Por su parte, Nagasaki Kotaro felicitó a Le Minh Hung por su elección como primer ministro y reafirmó la importancia que Yamanashi concede a sus vínculos con Vietnam. Señaló además que la prefectura busca ampliar la cooperación en sectores como frutas, energías renovables e hidrógeno verde, y está dispuesta a compartir experiencias y promover intercambios empresariales y académicos.

​El gobernador destacó igualmente que Yamanashi es la mayor productora de uvas y duraznos de Japón y expresó su deseo de que las uvas de la prefectura ingresen próximamente al mercado vietnamita, tras el consenso alcanzado recientemente entre ambos gobiernos.

​Además, informó que Yamanashi trabaja en la implementación de un sistema de seguro médico destinado a las familias vietnamitas residentes, con el objetivo de que la comunidad pueda vivir y trabajar allí con tranquilidad y considerar la prefectura como su segundo hogar./.​