Vietnam e Italia fortalecen su asociación estratégica con nueva visión

Roma (VNA) - La próxima visita oficial a Italia del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, constituye un hito diplomático relevante para profundizar la asociación estratégica bilateral y generar un nuevo impulso a la cooperación entre Vietnam y la Unión Europea (UE).



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la embajadora de Hanoi en Roma, Nguyen Phuong Anh, destacó que este viaje representa la primera gira internacional del titular legislativo tras su ratificación en el cargo, así como la primera visita de un presidente del Parlamento vietnamita a Italia en más de una década.



La agenda incluye reuniones de alto nivel con el presidente italiano, Sergio Mattarella, así como con líderes de la Cámara de Diputados y del Senado, además de encuentros con el Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam-Italia.



Estos contactos permitirán revisar y orientar los marcos legales necesarios para ampliar la cooperación bilateral y avanzar hacia una posible elevación del nivel de las relaciones.



La embajadora subrayó que la visita se enmarca en la política exterior de Vietnam de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, reafirmando la importancia que Hanoi otorga a Italia como socio clave dentro de la UE.



En el ámbito económico, el comercio y la inversión continúan siendo pilares centrales de la relación bilateral, con un intercambio que alcanza los 7,5 mil millones de dólares. Vietnam es actualmente el tercer socio comercial de Italia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y ambos países buscan aprovechar plenamente el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA). La cooperación se proyecta hacia sectores como innovación, manufactura, alta tecnología, energías renovables, economía circular, transformación digital, transición verde y conservación del patrimonio, áreas en las que Italia aporta experiencia y Vietnam presenta una creciente demanda de desarrollo.

La diplomacia parlamentaria desempeña, según la embajadora, un papel clave para fortalecer la confianza política y facilitar un entorno jurídico favorable a los negocios.



En este sentido, destacó la importancia de la pronta ratificación por parte del Parlamento italiano del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la el bloque comunitario y Vietnam (EVIPA), como muestra del compromiso para impulsar los flujos de capital.



Más allá del ámbito político y económico, la visita también promoverá la cooperación cultural y educativa, incluyendo la expansión de la enseñanza del idioma vietnamita en universidades italianas y el fortalecimiento de los vínculos entre localidades, además de la coordinación en foros multilaterales como las Naciones Unidas y el marco ASEAN-UE./.





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