Presidente del Parlamento vietnamita asistirá a UIP-152 en Turquía y visitará Italia

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, participará en el 152 Congreso de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) en Estambul, Turquía.



Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, la visita de trabajo de Tran Thanh Man responde a una invitación de la presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), Tulia Ackson, y del secretario general de la UIP, Martin Chungong.



Del 11 al 17 de abril de 2026, la delegación llevará a cabo una serie de actividades bilaterales en Turquía y realizará una visita oficial a Italia./.

VNA