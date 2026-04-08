Política

Presidente del Parlamento vietnamita asistirá a UIP-152 en Turquía y visitará Italia

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, participará en el IPU-152 en Turquía y realizará visitas oficiales para fortalecer la cooperación internacional.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, participará en el 152 Congreso de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) en Estambul, Turquía.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, la visita de trabajo de Tran Thanh Man responde a una invitación de la presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), Tulia Ackson, y del secretario general de la UIP, Martin Chungong.

Del 11 al 17 de abril de 2026, la delegación llevará a cabo una serie de actividades bilaterales en Turquía y realizará una visita oficial a Italia./.

VNA
#Asamblea Nacional de Vietnam #Tran Thanh Man #UIP-152
Seguir VietnamPlus

Diplomacia interparlamentaria

Integración internacional

Noticias relacionadas

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, (derecha) se reúne con el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de los EAU, el jeque Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. (Foto: VNA)

Canciller de Vietnam se reúne con sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía

En el marco de las actividades que acompañan a la delegación de alto nivel de Vietnam, encabezada por el secretario general del Partido Comunista, To Lam, para asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, celebrada en Washington del 18 al 20 de febrero, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto y Turquía.

Ver más

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, (izquierda) en entrevista con corresponsal de la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en una entrevista con la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos impulsan la materialización de la “cohesión estratégica”

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Laos el 9 de abril, marcando un paso fundamental para materializar el concepto de “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo de ambas naciones.

La vicepresidenta de Vietnam para el período 2026-2031, Vo Thi Anh Xuan. (Foto: VNA)

Vo Thi Anh Xuan continuará en el cargo de vicepresidenta de Vietnam

Con el respaldo unánime de los 485 diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, ratificó hoy a Vo Thi Anh Xuan, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidenta de la República en el mandato 2021‑2026, para continuar como subjefa de Estado durante el período 2026‑2031, en el primer período de sesiones celebrado en Hanoi.

El primer ministro Le Minh Hung toma juramento. (Foto: VNA)

Biografía resumida del primer ministro Le Minh Hung

Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización y diputado de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, fue elegido primer ministro de Vietnam para el mandato 2026 – 2031.