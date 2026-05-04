Premier vietnamita insta a acelerar proyecto del aeropuerto de Long Thanh

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en Hanoi una reunión destinada a acelerar la ejecución de la primera fase del proyecto del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, con el objetivo de concluirla y ponerla en operación comercial este año.



El proyecto del aeropuerto de Long Thanh abarca una superficie total de aproximadamente 5.000 hectáreas y contempla una inversión de alrededor de 4,6 mil millones de dólares para su primera fase. Según el informe presentado en la reunión, el avance de construcción alcanza actualmente cerca del 76 %, con varias obras clave ya concluidas y en condiciones de operación, entre ellas las sedes de organismos de gestión estatal, la torre de control de tráfico aéreo, la pista de aterrizaje número 1, calles de rodaje, plataforma de estacionamiento de aeronaves, sistema de suministro de combustible e infraestructura vial de conexión.



Durante su intervención, Minh Hung subrayó que el aeropuerto de Long Thanh constituye un proyecto nacional estratégico de especial relevancia para el desarrollo socioeconómico del país. En ese contexto, exigió actuar con firmeza frente a cualquier infracción conforme a la ley, pero insistió en que, paralelamente, deben eliminarse de inmediato los obstáculos existentes para evitar retrasos en la ejecución de la obra.



El jefe del Gobierno enfatizó que el objetivo de completar y poner en marcha el proyecto en 2026 es una tarea obligatoria, exigiendo a los ministerios, sectores, localidades, inversores y unidades pertinentes garantizar el cronograma, la calidad y la eficiencia, evitando absolutamente cualquier retraso, desperdicio o pérdida de recursos.



Panorama de la reunión (Foto: VNA)



Como prioridad inmediata, el premier solicitó resolver definitivamente dos cuestiones urgentes: la consolidación de los cargos de Presidente del Consejo de Administración y Director General de la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV), y la eliminación de las trabas para proceder al pago inmediato a los contratistas por el volumen de obra ya ejecutado.



En tal sentido, encomendó al Ministerio de Seguridad Pública apresurar la investigación y el procesamiento de las irregularidades relacionadas con el proyecto, garantizando la identificación clara de responsables y hechos, pero sin permitir que esto afecte el ritmo de la construcción. Se encargó al Ministerio de Finanzas finalizar la propuesta sobre el personal de ACV antes del 7 de mayo y dirigir la resolución de las dificultades en los pagos a los contratistas.



El Ministerio de Construcción coordinará con el Comité Popular de la provincia de Dong Nai para gestionar los asuntos vinculados al suministro y precio de los materiales de construcción, así como las labores de inspección y recepción de obras. ACV será el responsable integral del progreso y la calidad del proyecto componente 3 y otras tareas relacionadas; deberá elaborar un plan detallado de avances, informar semanalmente y coordinar proactivamente con las partes para resolver cualquier inconveniente.



Se encomendó al Presidente del Comité Popular de la provincia de Dong Nai garantizar el suministro de combustible y materiales de construcción a precios razonables, además de impulsar el desarrollo de la red de tuberías de combustible para el aeropuerto.



El primer ministro también designó al viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, para supervisar directamente las labores relacionadas y asegurar que el proyecto se complete en el plazo previsto./.