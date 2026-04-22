Impulsan a Dong Nai como eje de conexión económica regional y puerta de integración internacional

Hanoi (VNA) - En el marco del primer período de sesiones de la XVI Legislatura, la Asamblea Nacional de Vietnam continuó hoy su agenda con el debate del proyecto sobre la conversión de Dong Nai en una ciudad bajo administrativa central.



Los diputados manifestaron un amplio consenso respecto a la iniciativa, subrayando que Dong Nai cumple plenamente con las condiciones y estándares establecidos por la normativa vigente.



A lo largo de su desarrollo, la localidad ha sabido capitalizar sus ventajas geográficas, históricas, estratégicas en defensa y seguridad, así como su dinamismo socioeconómico, para consolidarse como una de las economías de mayor envergadura del país, situándose en el grupo líder a nivel nacional.



Dong Nai desempeña un papel clave en la articulación de las regiones económicas, en particular como puente entre Ciudad Ho Chi Minh, la Altiplanicie Central, la costa centro-sur y el delta del Mekong.



La infraestructura en transporte, industria, servicios y logística se ha venido fortaleciendo de manera sincronizada, destacando la rápida construcción del Aeropuerto Internacional de Long Thanh. Estos factores constituyen una base sólida para el desarrollo de Dong Nai como una metrópoli policéntrica y multifuncional, con un fuerte impacto en el sur del país y en el conjunto nacional.



La creación de la ciudad de Dong Nai se perfila como un nuevo motor de crecimiento, no solo para la localidad, sino también para toda la región y el país. Se trata de una transformación significativa en el modelo de desarrollo y gobernanza, orientada a construir una gran urbe capaz de coordinar, complementar y compartir funciones con Ciudad Ho Chi Minh. El objetivo es convertir a Dong Nai en un polo de crecimiento estratégico, centro de conexión económica regional y puerta de integración internacional.



El diputado Trinh Xuan An (Dong Nai) afirmó que la consideración de este proyecto “no se limita a la creación de una nueva unidad administrativa, sino que representa un paso histórico destinado a reactivar y conectar las fuentes de desarrollo de una tierra con rica tradición, reafirmando su posición en el espacio de desarrollo nacional”. Añadió que, desde una perspectiva práctica, Dong Nai reúne todos los elementos para convertirse en un importante polo de crecimiento del país.



Con una economía entre las más destacadas de Vietnam, Dong Nai cuenta con un sólido sistema industrial y una infraestructura de transporte integral que abarca todos los modos, en la que sobresale el Aeropuerto Internacional de Long Thanh como obra de escala nacional e internacional.



Los legisladores expresaron su confianza en que Dong Nai no solo mantendrá un crecimiento acelerado dentro del grupo líder, sino que evolucionará hacia un auténtico motor de expansión, con capacidad de irradiar desarrollo y aportar de manera más significativa al progreso del país. Asimismo, se espera que trascienda su rol como centro industrial para consolidarse como un núcleo de innovación, logística y servicios de alta calidad, con una mayor inserción en las cadenas globales de valor.



En el nuevo contexto, la localidad deberá también preservar su papel estratégico en materia de defensa y seguridad, garantizando la estabilidad política y social como base para un desarrollo sostenible.



Por su parte, la diputada Trinh Thi Tu Anh (Lam Dong) instó al Gobierno a estudiar y proponer a la Asamblea Nacional mecanismos y políticas específicas lo suficientemente robustos para la futura ciudad de Dong Nai, especialmente en los ámbitos de finanzas públicas, atracción de inversiones y descentralización en la gestión del suelo. Advirtió que, sin instrumentos excepcionales, será difícil aprovechar plenamente el potencial y las ventajas de la localidad.



Asimismo, propuso prestar atención a la institucionalización de un modelo de vinculación regional entre Dong Nai, Ciudad Ho Chi Minh y las provincias de la Altiplanicie Central, mediante mecanismos de coordinación concretos, vinculantes y viables. En particular, acelerar proyectos de infraestructura clave como la autopista Dau Giay–Lien Khuong permitiría materializar el papel de Dong Nai como puerta de salida al mundo para la región./.

VNA