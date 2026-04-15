Política

Parlamento de Vietnam respalda convertir Dong Nai en ciudad bajo administración central

Vietnam avanza en el plan para convertir Dong Nai en ciudad bajo el Gobierno central, creando nuevos barrios y fortaleciendo su papel estratégico y desarrollo.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam prosiguió su primera reunión con debates sobre el establecimiento de Dong Nai como una ciudad subordinada al gobierno central.

En relación con el informe del Gobierno sobre la creación de los 10 barrios en la actual provincia de Dong Nai, Nguyen Khac Dinh, vicepresidente de la Asamblea Nacional, enfatizó que la conversión de comunas en barrios responde a las directrices orientadas a construir la futura ciudad de Dong Nai sobre la base del estado actual de la provincia.

En este sentido, para garantizar la proporción de barrios requerida por los estándares al convertirse en ciudad bajo el gobierno central, la conversión de estas 10 comunas es necesaria. Tras la inspección, los órganos de la Asamblea Nacional determinaron que todas las unidades administrativas cumplen con los estándares y condiciones, con expedientes rigurosos y ajustados a la normativa, habiendo consultado previamente a la población según lo establecido.

Respecto al proyecto de creación de Dong Nai como ciudad subordinada al Gobierno central, el Gabinete ha encomendado al Ministerio de Construcción la coordinación con la localidad para completar la planificación antes del 30 de abril de 2026.

El jefe de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento, Phan Van Mai, expresó su total acuerdo con los proyectos, considerando que la creación de la ciudad de Dong Nai cuenta con plenos fundamentos políticos, jurídicos y prácticos. Según sus palabras, convertirse en una ciudad subordinada al Gobierno central abrirá un nuevo espacio de desarrollo y creará un fuerte motor de crecimiento para la localidad.

El jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores, Le Tan Toi, destacó que Dong Nai posee una posición estratégica de especial importancia. Es un territorio donde convergen múltiples factores de desarrollo, incluyendo obras clave y grandes parques industriales; además, fue la primera provincia del país en completar el programa de construcción de nuevas zonas rurales en todo su territorio.

La jefa de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión, Le Thi Nga, también manifestó su respaldo al informe del Gobierno y al reporte de inspección. Indicó que el expediente del proyecto garantiza una base política y jurídica completa, y que la consulta a la ciudadanía y al Consejo Popular se realizó con seriedad y conforme a la ley.

El vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien, valoró la presentación del Gobierno y afirmó que, tras la expansión de su espacio de desarrollo, Dong Nai tendrá una posición estratégica superior en los ámbitos político, económico, de defensa y seguridad.

Durante la sesión, el presidente del Comité Popular de la provincia de Dong Nai, Vo Tan Duc, agradeció a la Asamblea Nacional por considerar el proyecto y afirmó que el apoyo de los niveles centrales es un motor crucial para que la localidad potencie sus ventajas competitivas hacia un desarrollo sostenible.

En la ocasión, el Comité Permanente del Parlamento votó a favor de aprobar los principios de creación de los 10 barrios, la conformación de la ciudad de Dong Nai subordinada al Gobierno central y el establecimiento de su Tribunal Popular y Fiscalía Popular correspondientes.

Khac Dinh solicitó completar con urgencia los expedientes para presentarlos a la Asamblea Nacional a más tardar el 16 de abril de 2026. Se espera que las resoluciones entren en vigor el 30 de abril de 2026. Asimismo, los documentos actuales de ciudadanos y empresas seguirán siendo válidos si no han sido actualizados; en caso de ser necesaria la conversión, la provincia de Dong Nai asumirá los costos, brindando las máximas facilidades a la población y a las organizaciones./.

VNA
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