Visita de Tran Thanh Man fortalecerá cooperación parlamentaria entre Vietnam e Italia

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV), Tran Thanh Man, realizará una visita oficial a Italia del 11 al 14 de abril, con el fin de impulsar la cooperación entre la ANV y el Parlamento italiano, contribuyendo a profundizar y hacer más efectiva la relación entre los dos países.



Italia constituye la primera escala de su periplo al extranjero, que incluye además su participación en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en la ciudad turca de Estambul, por invitación de la presidenta de la UIP, Tulia Ackson, y del secretario general de esta entidad, Martin Chungong Vietnam e Italia establecieron relaciones diplomáticas el 23 de marzo de 1973.

Desde principios de la década de 1990, la cooperación bilateral se ha consolidado y ampliado de manera constante. Italia ha respaldado el fortalecimiento de los vínculos entre Vietnam y la Unión Europea (UE) y considera al país indochino un socio prioritario en el Sudeste Asiático. En enero de 2013, ambas partes establecieron la Asociación Estratégica, creando una base para un desarrollo más sustancial de las relaciones. En 2023, los dos países conmemoraron el 50 aniversario de los nexos diplomáticos y los 10 años de la asociación estratégica.



Ambas naciones mantienen mecanismos de cooperación eficaces, como el diálogo estratégico, el diálogo de defensa y comités mixtos en economía y ciencia-tecnología; además de intercambios regulares de delegaciones de alto nivel y coordinación en foros internacionales como las Naciones Unidas y ASEAN–UE.



La cooperación económica y comercial constituye un punto destacado. Italia es el tercer socio comercial de Vietnam en la UE, mientras que Vietnam es el principal socio de Italia en la ASEAN. El comercio bilateral alcanzó en 2025 unos 7,3 mil millones de dólares, un aumento interanual del 6,2%.



Hasta abril de 2026, Italia cuenta con 155 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital total cercano a los 520 millones de USD, concentrados en sectores industriales y de procesamiento. Varias instituciones financieras italianas han establecido presencia en el país, lo que refleja la confianza en el mercado vietnamita. Italia también ha ratificado el Acuerdo de Protección de Inversiones UE–Vietnam (EVIPA) y promueve la cooperación en nuevos ámbitos como la industria aeroespacial, la inteligencia artificial, los datos y la energía.



Ambos países disponen de amplias perspectivas de cooperación en transición verde y digital, energías renovables, gestión de recursos y desarrollo urbano sostenible. Italia continúa proporcionando asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a Vietnam en áreas como la salud, el suministro de agua y el medio ambiente.



La colaboración en cultura, educación, ciencia-tecnología, turismo e intercambios pueblo a pueblo registra avances positivos. La apertura de la ruta aérea directa Hanoi–Milán en julio de 2025 contribuye a fortalecer la conectividad. Actualmente, alrededor de cinco mil 500 vietnamitas residen en Italia, actuando como puente de amistad entre ambos países.



Según la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh, la visita del presidente de la Asamblea Nacional reviste especial importancia, al tratarse de su primer viaje oficial al extranjero en el nuevo mandato y la primera visita oficial de un titular del Parlamento vietnamita a Italia en más de una década.



La visita contribuye a materializar la política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización, reafirmando la importancia de Italia como socio clave de Vietnam en la UE y creando impulso para aprovechar de manera más efectiva el Tratado de Libre Comercio UE–Vietnam (EVFTA).



Durante la visita, Tran Thanh Man tiene previsto reunirse con el presidente italiano, Sergio Mattarella, sostener encuentros con dirigentes del Parlamento italiano y con el Grupo de Amistad Parlamentaria bilateral. Estas actividades buscan fortalecer la confianza política, perfeccionar el marco jurídico y promover la cooperación integral.



Sobre la base de los logros alcanzados y el potencial existente, se espera que la Asociación Estratégica entre Vietnam e Italia continúe desarrollándose de manera dinámica y eficaz en el futuro cercano./.