Vietnam e Italia refuerzan cooperación parlamentaria y vínculos de amistad bilateral

Roma (VNA)- En el marco de su actual visita oficial a Italia, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en Roma a la titular del Grupo Parlamentario de Amistad Italia–Vietnam, Chiara Gribaudo.

Al dar la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional y a la delegación vietnamita de alto nivel en su visita a Italia, y agradecerle por dedicar tiempo al encuentro, Chiara Gribaudo valoró altamente la cooperación entre ambos parlamentos en los últimos años y expresó su deseo de organizar próximamente una visita del Grupo Parlamentario de Amistad Italia–Vietnam al país indochino para fortalecer aún más las buenas relaciones entre los dos países.

En la ocasión, felicitó a Thanh Man por haber sido elegido por la Asamblea Nacional como presidente de este órgano legislativo para la XVI legislatura.

Manifestó su satisfacción al señalar que Italia fue uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA). Asimismo, afirmó que, en el contexto actual, el fortalecimiento de la cooperación parlamentaria y de los intercambios entre pueblos desempeña un papel muy importante para promover la prosperidad y la paz en cada país y en la región.

Al destacar que Vietnam es un país hermoso y con una rica tradición histórica, Chiara Gribaudo consideró necesario seguir consolidando los vínculos entre ambos países sobre la base de las buenas relaciones históricas entre sus pueblos, con un espíritu de cooperación, construcción y desarrollo conjunto.

Por su parte, Thanh Man valoró positivamente las contribuciones del grupo al impulso de la cooperación parlamentaria, el fortalecimiento de la confianza política y la ampliación de la amistad tradicional y los intercambios pueblo a pueblo en los últimos años.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Subrayó que, tras más de 50 años de relaciones diplomáticas y más de 10 años de implementación de la Asociación Estratégica, los vínculos bilaterales se desarrollan favorablemente y han alcanzado numerosos resultados importantes. La confianza política se ha reforzado, mientras que la cooperación en economía, comercio e inversión se ha promovido activamente.

Indicó que en 2025 el comercio bilateral alcanzó aproximadamente los 7,3 mil millones de dólares, mientras que los inversionistas italianos han invertido en Vietnam con un capital registrado total superior a 633 millones de dólares. Sin embargo, consideró que el potencial de cooperación entre ambos países sigue siendo muy amplio.

Vietnam cuenta con fortalezas en la manufactura, una población de más de 100 millones de habitantes y un mercado dinámico, mientras que Italia posee ventajas en industria de procesamiento y manufactura, alta tecnología, confección textil, calzado, transformación digital y transición verde. En este sentido, propuso intensificar la cooperación en las áreas de fortaleza de ambas partes.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer aún más los intercambios de delegaciones de alto nivel y a distintos niveles entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento italiano, así como entre grupos de jóvenes parlamentarios, parlamentarias y grupos parlamentarios de amistad, con el fin de intercambiar información y compartir experiencias, especialmente en el ámbito legislativo.

Señaló que su visita de trabajo a Italia tiene como objetivo reforzar la cooperación bilateral en economía, comercio, inversión, defensa-seguridad, cultura y educación, contribuyendo así a profundizar la Asociación Estratégica y elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel./.