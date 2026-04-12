Milán (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro en esta ciudad con la cónsul honoraria del país indochino en Turín, Sandra Scagliotti, en el marco de su visita oficial a Italia.



Durante la reunión, el máximo legislador vietnamita destacó la evolución positiva de la asociación estratégica bilateral tras más de 50 años de relaciones diplomáticas, subrayando la expansión de la cooperación hacia sectores vanguardistas como la innovación, la tecnología y la respuesta al cambio climático.



Tran Thanh Man informó sobre su agenda de alto nivel con los máximos dirigentes italianos, orientada a profundizar los vínculos y sentar las bases para una futura elevación del nivel de las relaciones entre ambas naciones.



Presidente de Asamblea nacional de Vietnam se reúne con cónsul honoraria en Turín. (Foto: VNA)



Por su parte, Sandra Scagliotti expresó su honor por el encuentro y felicitó a Tran Thanh Man por su reciente reelección al frente del cuerpo legislativo vietnamita. La cónsul manifestó su plena confianza en que, bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, la nación sudesteasiática alcanzará con éxito sus objetivos estratégicos para entrar en una nueva era de desarrollo basada en una economía autónoma y próspera.



Scagliotti compartió su profunda conexión personal con el país indochino, donde completó sus estudios en 1989, y afirmó que la determinación del pueblo vietnamita ha sido una fuente de inspiración constante para su propia formación política y ética, definiendo como un deber sagrado la promoción de la imagen de Vietnam en el exterior.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, valoró altamente el papel activo de la Oficina Consular y del Centro de Estudios de Vietnam en Turín, así como la labor de organizaciones como la Asociación de Amistad Italia-Vietnam y la Cámara de Comercio bilateral.



Reconoció especialmente la importancia de las investigaciones y publicaciones sobre la historia de Vietnam y el presidente Ho Chi Minh realizadas por Scagliotti y sus colaboradores.



Enfatizó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita guardan una profunda gratitud por el apoyo histórico brindado por Italia durante la lucha por la independencia y en el actual proceso de construcción nacional.



Al cierre de la reunión, el presidente de la Asamblea Nacional instó a la cónsul honoraria y a los amigos italianos a continuar colaborando estrechamente con la Embajada de Vietnam en Roma.



Subrayó la necesidad de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el entendimiento mutuo y actúen como puentes sólidos para la cooperación práctica y efectiva.



Tran Thanh Man alentó a la Oficina Consular a mantener su compromiso con la comunidad vietnamita y a seguir contribuyendo al florecimiento de la amistad tradicional entre ambos países en el nuevo contexto internacional./.