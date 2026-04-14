Política

Vietnam impulsa cooperación con Italia a través de canales partidistas

Vietnam e Italia impulsan vínculos partidistas y cooperación en cultura, educación y turismo durante reunión en Roma.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con el secretario general del Partido de la Refundación Comunista de Italia, Maurizio Acerbo. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con el secretario general del Partido de la Refundación Comunista de Italia, Maurizio Acerbo. (Foto: VNA)

Roma (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy en Roma con el secretario general del Partido de la Refundación Comunista (PRC) de Italia, Maurizio Acerbo, con motivo de visita oficial al país europeo.

Durante el encuentro, el dirigente visitante transmitió los saludos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, a Maurizio Acerbo y otros miembros del PRC; al mismo tiempo, informó sobre los resultados fundamentales del XIV Congreso Nacional del PCV y las grandes orientaciones de desarrollo del país indochino.

Italia es uno de los socios importantes de Vietnam en la Unión Europea, afirmó, y subrayó el deseo de impulsar la Asociación Estratégica bilateral a través de todos los canales, incluido el partidista. Asimismo, recordó el valioso apoyo del pueblo italiano hacia Vietnam tanto en la pasada lucha por la independencia, como en la actual labor de construcción y desarrollo del país.

Tras ratificar que el PCV valora la relación con el PRC, Thanh Man propuso que ambas partes intensifiquen el intercambio de experiencias para profundizar los vínculos entre ambas organizaciones políticas, a la par de potenciar su rol en la promoción de las relaciones bilaterales, y fomentar la cooperación en los ámbitos de cultura, educación, turismo, intercambios pueblo a pueblo y cooperación entre localidades.

En esta ocasión, Thanh Man informó sobre el proyecto de construcción de un museo del PCV, solicitando a la parte italiana apoyo mediante el intercambio de documentos, objetos y experiencias en gestión y conservación.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el secretario general del Partido de la Refundación Comunista de Italia, Maurizio Acerbo, y otros delegados en la cita. (Foto: VNA)

Por su parte, Maurizio Acerbo destacó el afecto especial que profesa hacia Vietnam, valorando al país como un símbolo del movimiento de liberación nacional y una fuente de inspiración para la clase obrera mundial. Recordó también el vínculo histórico entre ambos países, personificado por el Presidente Ho Chi Minh, quien residió en Italia durante su búsqueda del camino de salvación nacional.

Tras reconocer la importancia del XIV Congreso Nacional del PCV, elogió la trayectoria de desarrollo de Vietnam y su política exterior de paz, independencia y autodeterminación. Afirmó la importancia de fortalecer la solidaridad con la fuerza política vietnamita y expresó su disposición a contribuir a profundizar la asociación estratégica entre Vietnam e Italia y los lazos de amistad entre ambos pueblos./.

VNA
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