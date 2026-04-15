Vietnam e Italia fortalecen lazos parlamentarios

Hanoi (VNA) – En el marco de su visita oficial a Italia, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo la tarde del 14 de abril (hora local) en Roma un encuentro con la vicepresidenta del Senado de Italia, Licia Ronzulli.



Durante la reunión, Tran Thanh Man expresó su confianza en que la visita contribuirá a impulsar aún más la Asociación Estratégica entre Vietnam e Italia, así como la cooperación interparlamentaria bilateral.



Al informar sobre el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y de las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura (marzo de 2026), Tran Thanh Man subrayó que el país está promoviendo la reestructuración económica vinculada a la renovación del modelo de crecimiento hacia un desarrollo rápido y sostenible, con énfasis en la transformación digital, el crecimiento verde, la economía digital y la economía circular.



Reiteró que Vietnam concede gran importancia al papel y la posición de Italia en Europa y el mundo, y destacó el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales, especialmente desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica en 2013.



Señaló, además, que aún existen amplias oportunidades para profundizar la cooperación, en particular en sectores donde Italia posee fortalezas y Vietnam demanda, como la industria de alta tecnología y la transformación digital.



En cuanto a la cooperación parlamentaria, indicó que ambos órganos legislativos mantienen una coordinación estrecha en foros interparlamentarios regionales e internacionales como la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Foro Parlamentario Asia-Europa (ASEP), contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos de Asociación Estratégica entre ambas naciones.



Con el objetivo de profundizar la relación, propuso intensificar el intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel; implementar eficazmente los acuerdos alcanzados; y promover la elevación de los nexos bilaterales a un nuevo nivel. Asimismo, abogó por fortalecer los mecanismos de cooperación en diplomacia, defensa, economía y ciencia-tecnología, así como el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión entre comités parlamentarios y grupos de amistad.



En el ámbito económico-comercial, destacó el potencial de colaboración en sectores como moda, confección, calzado, transformación digital y energía. Instó a aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) para impulsar la inversión en áreas como alta tecnología, economía verde, finanzas y logística.



También solicitó a Italia promover la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam (EVIPA) por los países restantes de la UE, así como apoyar la eliminación de la “tarjeta amarilla” a las exportaciones pesqueras vietnamitas y la exclusión del país de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal.



El dirigente vietnamita agradeció igualmente la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) otorgada por Italia durante años y expresó su deseo de que continúe en sectores prioritarios.



Además, subrayó la importancia de ampliar la cooperación en defensa-seguridad, cultura, turismo, educación, ciencia y tecnología, y propuso facilitar la concesión de visados a ciudadanos vietnamitas.



Por su parte, Licia Ronzulli destacó la tradicional relación entre ambos países. Afirmó que Vietnam es un modelo de desarrollo dinámico y un socio prioritario de Italia en la región del Indo-Pacífico.



Coincidió con las orientaciones de cooperación propuestas por Tran Thanh Man y aseguró que Italia impulsará la implementación efectiva del EVFTA y respaldará la ratificación del EVIPA, así como los esfuerzos para retirar la “tarjeta amarilla” por pesca ilegal (IUU), considerándolo clave para dinamizar el comercio y la inversión.



Asimismo, expresó su satisfacción por la presencia creciente de empresas italianas en Vietnam, con potencial de cooperación en sectores como energía, inteligencia artificial, innovación y turismo.

En la reunión. (Fuente: VNA)

Ambas partes acordaron reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas y en los mecanismos ASEAN-UE, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad global. Ronzulli reiteró el respaldo de Italia al multilateralismo como herramiento para promover la paz y subrayó la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de navegación y aviación.



En la ocasión, Tran Thanh Man extendió una invitación a Licia Ronzulli para visitar Vietnam y, a través de ella, transmitió también una invitación oficial al Presidente del Senado italiano./.