📝Enfoque: Fortalecer la confianza pública frente a las noticias falsas

Hanoi (VNA)- En el flujo informativo actual, existen corrientes de contenido que no buscan aportar conocimiento, esclarecer la verdad ni difundir valores positivos al servicio del público, sino que deliberadamente pretenden perturbar la percepción social.



En los últimos tiempos, no han sido pocos los rumores infundados sobre la salud o la vida privada de dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado de Vietnam, así como informaciones sobre reestructuraciones institucionales o cambios de políticas, difundidos con una intencionalidad evidente. Un análisis riguroso y contrastado con la realidad permite afirmar que no se trata solo de una falta de veracidad, sino de una forma encubierta de socavar la confianza social.



No resulta difícil constatar que ciertos medios extranjeros han centrado su atención en cuestiones relativas a la salud o la vida privada de dirigentes vietnamitas. Algunos recurren a titulares directos y lenguaje sensacionalista; otros optan por fórmulas más sutiles, introduciendo términos como “rumores” o “especulaciones” para, a partir de ahí, insinuar dudas de mayor calado sobre la situación política del país. Tales expresiones, por su propia naturaleza incierta, deberían invitar a la cautela; sin embargo, su uso reiterado y combinado induce a la confusión, diluyendo la frontera entre hechos y conjeturas, y propiciando interpretaciones erróneas.



En las redes sociales, este fenómeno se manifiesta con mayor crudeza. No son pocos los perfiles que, bajo la autoproclamada etiqueta de “defensores de la democracia” o “expertos legales”, difunden afirmaciones carentes de toda verificación, como supuestos problemas de salud de altos dirigentes, desapariciones temporales o incluso enfermedades graves sin ninguna confirmación oficial. Más aún, algunos llegan a plantear acusaciones, sugiriendo luchas internas basadas en conjeturas sin fundamento. Este tipo de mensajes, acompañados de un lenguaje alarmista y provocador, pretende generar la sensación de inestabilidad inminente.



La rápida propagación de estos contenidos en un corto período de tiempo no es fruto del azar, sino indicio de motivaciones poco transparentes.

La policía provincial de Ninh Binh trabaja con una pareja que publicó información falsa en las redes sociales. (Foto: VNA)





Un examen atento revela un patrón recurrente: la aparición masiva de rumores en momentos clave para el país, centrados en temas sensibles y repetidos de forma sistemática. Esta reiteración evidencia que no se trata de fenómenos espontáneos, sino de acciones con una clara intencionalidad.



Sin embargo, la realidad constituye siempre el criterio definitivo. Pocos días después de la difusión de tales rumores, las apariciones públicas de los dirigentes en reuniones oficiales, actividades institucionales o encuentros internacionales, documentadas por medios nacionales e internacionales, desmienten de forma contundente dichas afirmaciones.



Al contrastar los hechos, los rumores se revelan, por sí mismos, como infundados. De ello se desprende que el valor esencial del periodismo radica en la objetividad, la precisión, la veracidad y su vocación de servicio público. La prensa es un instrumento fundamental para informar, supervisar el poder, ejercer la crítica social y promover valores positivos. En esencia, el periodismo se sustenta en la verdad. En cambio, la desinformación opera “a la sombra de la verdad”, mezclando elementos reales con falsedades para inducir al engaño.



En realidad, identificar las noticias falsas no es difícil: carecen de fuentes fiables, emplean un lenguaje sensacionalista, recurren a la especulación sin verificación y, sobre todo, no se corresponden con los hechos. En un contexto donde la información es abundante, lo esencial es saber interpretarla, filtrarla y contrastarla con fuentes oficiales. Ante cualquier contenido no confirmado, la prudencia es indispensable: no creer sin verificar y, menos aún, difundir.



Cabe subrayar que las noticias falsas no son solo una cuestión de veracidad, sino que pueden generar consecuencias profundas. Cuando la confianza se ve erosionada, también lo hace la percepción social. Un rumor infundado no afecta únicamente a individuos concretos, sino que puede distorsionar la comprensión colectiva de la realidad.



No obstante, la desinformación solo prospera cuando encuentra eco en la propia sociedad. Un simple clic para compartir o un comentario sin verificar puede amplificar el alcance de contenidos erróneos. Por ello, cada usuario de redes sociales debe asumir su papel como “filtro” responsable de la información que consume y difunde.



Como señala el saber popular: “no basta con oír, hay que ver para creer”. Ante informaciones no confirmadas, es imprescindible mantener la lucidez, analizar con rigor y evitar caer en la trampa de la desinformación.



Una sociedad moderna requiere un ecosistema informativo sano. No se puede permitir que fuentes poco fiables condicionen la percepción pública, ni confiar únicamente en medidas correctivas cuando el daño ya está hecho. Lo fundamental es fomentar una cultura de consumo informativo responsable. La lucha contra las noticias falsas no es tarea exclusiva de las autoridades o los medios, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad. En este esfuerzo, la prensa oficial desempeña un papel clave al proporcionar información rápida, precisa, transparente y rigurosa.



Cuando la verdad se comunica de manera oportuna y clara, la desinformación pierde su espacio./.