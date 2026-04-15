Política

Aprueban plan para convertir a Quang Ninh en ciudad subordinada al gobierno central

Vietnam aprueba plan para convertir Quang Ninh en ciudad bajo el gobierno central, impulsando desarrollo verde, digital y conectividad estratégica.

Una calle en la provincia de Quang Ninh (Foto: VNA)
Una calle en la provincia de Quang Ninh (Foto: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, firmó una conclusión por la que se aprueba un plan para convertir a Quang Ninh en una ciudad subordinada al gobierno central, basándose en sus límites administrativos actuales.

Según la Conclusión 20-KL/TW, emitida el 7 de abril de 2026, el Buró Político dio su visto bueno a la propuesta presentada por el Comité del Partido de la actual provincia de Quang Ninh, lo que representa un paso importante hacia la mejora del estatus administrativo de la localidad.

En el marco del plan, Quang Ninh se desarrollará como un área urbana verde, civilizada, moderna y rica en identidad. El modelo de desarrollo busca integrar los espacios urbanos, marítimos, insulares, fronterizos y patrimoniales en un ecosistema unificado, pasando de una estructura espacial fragmentada a un ecosistema multicéntrico, abierto e interconectado.

El Buró Político hizo hincapié en la necesidad de ampliar el espacio de crecimiento y generar avances impulsados por la ciencia, la tecnología y la transformación digital. Los pilares económicos clave incluirán la economía verde, del patrimonio, marítima, fronteriza, nocturna y las industrias culturales.

Asimismo, se dará prioridad al desarrollo de infraestructuras sincronizadas, como autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, aeropuertos, puertos marítimos y sistemas urbanos inteligentes, mejorando la conectividad entre los principales centros urbanos.

También se destaca el desarrollo armonioso y equilibrado en los barrios, comunas y zonas especiales, junto con la protección del medio ambiente y la preservación de la identidad cultural. El plan exige una reforma institucional más sólida, una mejor gobernanza y la creación de una administración eficiente, íntegra, disciplinada y orientada al servicio para mejorar la calidad de vida de los residentes.

El Buró Político encargó a los Comités del Partido de la Asamblea Nacional y del Gobierno que instruyeran a los ministerios, sectores y organismos pertinentes para que coordinaran con las autoridades de Quang Ninh la finalización del expediente, de conformidad con las normas vigente, para su presentación al Comité Central del Partido y la Asamblea Nacional para su consideración y decisión en 2026./.

VNA
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