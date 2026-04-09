Política

Vietnam continúa recibiendo felicitaciones internacionales tras la elección de sus líderes

Líderes de Vietnam reciben mensajes de reconocimiento de países y partidos extranjeros, reforzando la cooperación bilateral y regional.

Ceremonia de juramento del presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)
Ceremonia de juramento del presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - En los últimos días, líderes de varios países y partidos políticos han enviado mensajes de felicitación a los dirigentes vietnamitas tras la elección del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, como Presidente de la República, de Le Minh Hung como Primer Ministro y de Tran Thanh Man como Presidente de la Asamblea Nacional.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, destacó la histórica relación de lucha y cooperación entre ambos países. Señaló que Vietnam y Venezuela seguirán avanzando juntos por el bienestar de sus pueblos y la construcción de un mundo justo, multipolar y con múltiples centros de poder.

El Partido Comunista de Sudáfrica felicitó a To Lam, confiando en que aplicará su experiencia para impulsar el desarrollo integral de Vietnam.

El presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, el rey de Suecia, Carl XVI Gustaf, y el secretario general del Partido Comunista de Suiza, Massimiliano Ay, también enviaron cartas de felicitación al máximo dirigente vietnamita.

Por su parte, el sultán de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, felicitó a Le Minh Hung, destacando la amistad sólida entre ambos países, reforzada por la cooperación en comercio, energía y relaciones humanas. Expresó su deseo de fortalecer la cooperación bilateral y dentro del marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en beneficio de ambos pueblos.

Asimismo, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, transmitió sus congratulaciones a su homólogo vietnamita y confió en que continuará fortaleciendo la cooperación bilateral y la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia. Subrayó la importancia de impulsar proyectos conjuntos en economía, ciencia, cultura, energía, industria, agricultura, transporte y educación.

El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, y la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko, saludaron a Tran Thanh Man por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional, reconociendo la confianza del pueblo y del Parlamento en sus contribuciones y experiencia política. Expresaron su convicción de que, bajo su liderazgo, la Asamblea Nacional de Vietnam continuará garantizando un desarrollo sostenible, perfeccionando la base legal y protegiendo los intereses del pueblo, al mismo tiempo que reforzará el diálogo interparlamentario y la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.

El presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Mori Eisuke, también felicitó a Tran Thanh Man, valorando el papel de la Asamblea Nacional en profundizar las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Japón mediante diversos programas, proyectos y actividades de colaboración. Expresó su deseo de fortalecer aún más la cooperación entre los dos órganos legislativos.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados de Kazajistán, Yerlan Koshanov, congratuló al titular del Legislativo vietnamita, confiando en que sus iniciativas y planes estratégicos contribuirán a elevar el prestigio de Vietnam y a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación interparlamentaria entre ambos países en beneficio de sus pueblos.

Estos mensajes reflejan el reconocimiento internacional a los dirigentes vietnamitas y la expectativa de consolidar las relaciones de cooperación y amistad a nivel bilateral y regional./.

VNA
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