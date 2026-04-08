Líderes mundiales felicitan a la nueva dirigencia de Vietnam

Hanoi (VNA) - Líderes de diversas naciones y partidos políticos de Cuba, Corea del Norte, Estados Unidos, Bielorrusia, Kazajistán, Mongolia, Palestina y Nicaragua enviaron mensajes de felicitación a los nuevos dirigentes de Vietnam, tras su elección por la Asamblea Nacional para el mandato 2026-2031.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país; Le Minh Hung como primer ministro; y Tran Thanh Man como titular de la Asamblea Nacional.

Las misivas coinciden en reconocer el prestigio político de los cargos electos y subrayan la voluntad de profundizar los lazos de cooperación con la nación indochina en esta nueva etapa de desarrollo.



El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, saludó al secretario general del PCV, To Lam, por su elección como jefe de Estado, reafirmando el compromiso inquebrantable de promover la solidaridad y la cooperación especial entre ambos países.



Por su parte, el secretario general del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Jong Un, destacó que este nombramiento refleja la gran confianza del pueblo vietnamita y expresó su deseo de fortalecer la amistad tradicional basada en los acuerdos alcanzados entre ambos países en octubre de 2025.



Desde el continente americano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje en representación del Gobierno estadounidense dirigido al secretario general del PCV y presidente To Lam, así como al primer ministro Le Minh Hung. Rubio valoró altamente la Asociación Estratégica Integral bilateral y destacó la colaboración de Vietnam en la promoción de la prosperidad económica, los intercambios pueblo a pueblo y los esfuerzos conjuntos por la estabilidad en una región del Indo-Pacífico libre y abierta, manifestando su interés en trabajar estrechamente para fortalecer la seguridad mutua.



Asimismo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, subrayó el salto cualitativo en la relación bilateral tras la exención de visados y la apertura de vuelos directos, mientras que la presidenta del partido bielorruso Bélaya Rus, Olga Nikolaevna Chemodanova, y el titular del Partido Comunista de Bielorrusia, Sergei Syrankov, expresaron su respeto por el liderazgo de To Lam en la construcción de una sociedad socialista próspera.



El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, y el mandatario de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, se sumaron a las felicitaciones calificando a Vietnam como un socio estratégico clave en Asia y un motor de crecimiento económico regional bajo el liderazgo visionario de To Lam.



En sintonía con este mensaje, el primer ministro mongol, Nyam-Osor Uchral, felicitó a su homólogo Le Minh Hung, destacando la robustez de los lazos de amistad que unen a ambos países, mientras que el presidente del Parlamento de Mongolia, Sandag Byambatsogt, saludó a Tran Thanh Man por su reelección como titular de la Asamblea Nacional, resaltando el papel crucial de la cooperación interparlamentaria en la profundización de la Asociación Integral binacional.



A su vez, los presidentes de Palestina, Mahmoud Abbas, y de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, junto a la copresidenta Rosario Murillo, remitieron cartas de congratulación al mandatario vietnamita.



En el ámbito diplomático, los cancilleres de Laos, Thongsavan Phomvihane, y de Camboya, Prak Sokhonn, saludaron al ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, por su ratificación en el cargo para el nuevo quinquenio./.

VNA