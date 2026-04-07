Dirigentes de India y Cuba felicitan a nuevos líderes de Vietnam

Hanoi (VNA)- El primer ministro de la India, Narendra Modi, envió hoy felicitaciones a To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, tras su elección como presidente de la República Socialista de Vietnam por la Asamblea Nacional.



En un mensaje publicado en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro Modi expresó su confianza en que, bajo su liderazgo, la sólida amistad entre ambos países seguirá fortaleciéndose.



“Espero con interés trabajar estrechamente para profundizar aún más nuestra Asociación Estratégica Integral en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos y de la región”, escribió el mandatario indio.



Este año se conmemora el décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-India, que pone de relieve una década de desarrollo sólido e integral de las relaciones bilaterales.



En los últimos diez años, ambos países han logrado importantes avances en defensa y seguridad, comercio, cooperación energética e intercambios entre sus pueblos. La alta confianza política se ha reforzado mediante visitas de alto nivel y mecanismos de diálogo regulares, lo que proporciona una base importante para una mayor cooperación y contribuciones a la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico.



Mientras tanto, en un mensaje publicado en X el 6 de abril (hora de Cuba), el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, felicitó a Tran Thanh Man por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam para el período 2026-2031.



Lazo Hernández manifestó su confianza en que, bajo su liderazgo del legislativo vietnamita, ambos países continuarán fortaleciendo sus históricos vínculos interparlamentarios.



Cuba y Vietnam han mantenido una amistad y una estrecha cooperación, intercambiando regularmente experiencias legislativas y apoyándose mutuamente en foros internacionales, escribió./.

VNA