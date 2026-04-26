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Ngoc Lang Nam Hai, un referente de la cultura espiritual de los pescadores costeros vietnamitas

El Ngoc Lang Nam Hai en Phuoc Hai es un cementerio de ballenas sagrado que refleja la cultura pesquera y espiritual del litoral vietnamita.

El Ngoc Lang Nam Hai se ha consolidado como un espacio espiritual clave de las comunidades pesqueras vietnamitas. (Fuente: VNA)
El Ngoc Lang Nam Hai se ha consolidado como un espacio espiritual clave de las comunidades pesqueras vietnamitas. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Situado bajo hileras de casuarinas junto a la costa de la comuna de Phuoc Hai, el Ngoc Lang Nam Hai (cementerio de ballenas) se ha consolidado como un espacio espiritual clave de las comunidades pesqueras vietnamitas, donde se preservan valores culturales tradicionales estrechamente vinculados a la vida marítima.

En la cosmovisión local, las ballenas -conocidas y veneradas por los pescadores como “Ong” o “Ong Nam Hai”- son consideradas entidades sagradas que protegen y asisten a los marineros en situaciones de riesgo en el mar. Por ello, cuando una ballena aparece varada en la costa o queda atrapada en las redes durante la pesca, los pescadores proceden a su entierro con ceremonias rituales de carácter solemne.

El cementerio de ballenas de Phuoc Hai fue establecido en 1991 y ocupa una superficie aproximada de 6.000 m², junto a la aldea pesquera. En 2011 fue reconocido como el mayor cementerio de ballenas de Vietnam y actualmente alberga alrededor de 50 tumbas.

Según explicó Le Van Khoi, responsable del sitio, cada vez que se registra el varamiento de una ballena, la comunidad pesquera es notificada para organizar los rituales correspondientes. Las ballenas son tratadas como miembros de la familia, en señal de respeto y gratitud, y con el objetivo de invocar protección y buenas condiciones para las faenas marítimas. Tras tres años, los restos óseos son exhumados y trasladados al Templo Nam Hai para su conservación y veneración.

El pescador Nguyen Van Hai señaló que, antes de cada salida al mar, realiza ofrendas y rezos en Ngoc Lang Nam Hai como parte de un ritual destinado a pedir seguridad y abundancia en la pesca.

Cada año, entre los días 15 y 17 del segundo mes lunar, la comunidad de pescadores de Phuoc Hai celebra el Festival Nghinh Ong, la principal festividad local, orientada a pedir paz, prosperidad y a reafirmar la estrecha relación entre la vida espiritual y la actividad pesquera.

Más allá de su dimensión religiosa, el cementerio de ballenas refleja la profundidad cultural de las comunidades costeras. De acuerdo con investigadores, el culto a las ballenas tiene origen en la cultura Cham y se integró posteriormente en la tradición vietnamita, convirtiéndose en una práctica característica de numerosas aldeas pesqueras. Cada año, entre 15 y 20 ballenas llegan a la costa y reciben sepultura en este lugar, que permanece abierto al público de forma gratuita.

Nguyen Hong Phuc, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Phuoc Hai, indicó que el cementerio de ballenas y el Festival Nghinh Ong Nam Hai constituyen un espacio de creencias representativo y un símbolo cultural del litoral, estrechamente ligado a la historia de la aldea pesquera. Señaló además que las autoridades locales están implementando medidas para su preservación y puesta en valor, vinculadas al desarrollo turístico, mediante la mejora de la infraestructura cultural, la creación de espacios de exhibición y experiencias, y el impulso de la transformación digital para su promoción.

En el contexto de la modernización, Ngoc Lang Nam Hai mantiene su carácter solemne y su valor identitario, consolidándose no solo como un lugar de culto para los pescadores, sino también como un recurso cultural con potencial turístico en el sur de Vietnam./.

VNA
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