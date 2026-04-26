Provincia vietnamita impulsa tecnología y turismo con semana cultural y científica

Ca Mau, Vietnam (VNA) - La provincia de Ca Mau, en el extremo sur del país, inauguró la noche del 25 de abril la Semana de Ciencia, Tecnología, Cultura y Turismo, un evento que incluye la primera edición del concurso “Arroz Sabroso del Delta del Mekong 2026”.



La iniciativa tiene como objetivo integrar el desarrollo tecnológico con la identidad local para impulsar el crecimiento socioeconómico de la región, poniendo en valor la aplicación de avances científicos en una agricultura adaptada al cambio climático, así como el fomento de la economía verde y digital.



El evento, que posiciona a Ca Mau como un destino amigable y con alto potencial, destaca la importancia estratégica de su ecosistema de manglares y el valor simbólico del Cabo de Ca Mau, punto más austral del país.



Durante la ceremonia inaugural, el presidente del Consejo Popular provincial, Pham Van Thieu, subrayó que la combinación armónica entre tecnología, cultura y turismo constituye una vía clave para elevar el valor de los productos locales.



El certamen, que se desarrolla del 24 de abril al 1 de mayo de 2026, reúne más de 400 pabellones con un diseño moderno y abierto. Entre sus espacios principales sobresalen las áreas dedicadas al arroz, la sal y los productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto), concebidas como plataformas para conectar mercados y promover modelos de producción sostenibles en todo el Delta del Mekong.



Uno de los componentes centrales de la semana es el espacio de exhibición e interacción sobre innovación y transformación digital, titulado “Tocar la tecnología - Abrir el futuro”.



Con más de 50 stands, esta área permite a los visitantes experimentar de primera mano soluciones tecnológicas en ámbitos como el gobierno digital, la economía digital, las ciudades inteligentes y la agricultura digital.



Grandes corporaciones nacionales como Viettel, CT Group, VNPT, FPT y Mobifone presentan diversas plataformas y dispositivos, incluidos vehículos aéreos no tripulados (UAV), evidenciando el potencial de aplicación práctica de estas herramientas en la gestión local.



Las actividades interactivas son coordinadas por el Centro de Emprendimiento e Innovación de Ca Mau (CiNEC), en colaboración con la Escuela FPT de la vecina ciudad de Can Tho, con el propósito de inspirar a las nuevas generaciones en un entorno altamente conectado.



En el marco del evento se celebran además diversas actividades especializadas, entre ellas un seminario sobre producción y consumo de arroz, un taller sobre conservación del patrimonio vinculado al turismo, el programa musical “Vang Trang Co Nhac” y la final del concurso de innovación INNOBE 2026 para estudiantes del Delta del Mekong, además de una feria de empleo.



Durante la jornada inaugural, el comité organizador anunció también los resultados del primer concurso “Arroz Sabroso del Delta del Mekong 2026”, cuyo primer premio fue otorgado a la cooperativa agrícola Ba Dinh, de la provincia de Ca Mau. Asimismo, se concedieron dos segundos premios, tres terceros y cinco menciones honoríficas.



El evento incluyó igualmente un reconocimiento especial a la mejor narración de la “Historia del grano de arroz”, destacando el esfuerzo por aportar valor cultural a este producto esencial de la agricultura regional./.

VNA