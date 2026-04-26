La “aula abierta” fomenta el amor por el patrimonio entre los jóvenes en Hue

Hue, Vietnam (VNA) - Como una de las ciudades con mayor riqueza patrimonial de Vietnam, Hue viene desarrollando desde 2019 un programa de educación en patrimonio cultural que acerca a los estudiantes a la historia y la cultura a través del modelo de “aula abierta”.

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Este enfoque promueve el aprendizaje mediante la interacción directa y la experiencia, permitiendo que los jóvenes comprendan de manera natural los valores culturales, refuercen el amor por su tierra natal y contribuyan a la preservación del patrimonio, en línea con la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

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El patrimonio cobra vida en las aulas

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Desde 2019, el Departamento de Educación y Formación de Hue, en coordinación con el Centro de Conservación de los Monumentos de Hue, ha puesto en marcha un programa de educación patrimonial destinado a integrar los valores históricos, culturales y artísticos del antiguo capital en el sistema educativo.

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Entre 2020 y 2025, el programa se ha ampliado hasta incluir 25 temáticas educativas, desarrolladas mediante diversas actividades vinculadas a experiencias prácticas en sitios patrimoniales, además de tres módulos de aprendizaje creativo en la Ciudadela Imperial de Hue. Los contenidos se adaptan a cada nivel educativo, desde preescolar hasta secundaria.

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Según Nguyen Tan, director del Departamento de Educación y Formación de Hue, entre 2022 y 2025 el programa ha organizado 1.790 delegaciones con la participación de cerca de 190.000 estudiantes y docentes en visitas y actividades culturales relacionadas con el patrimonio.

Los alumnos de la Escuela Primaria Phu My 1 experimentan la elaboración de cerámica en la aldea de alfarería de Phuoc Tich (ciudad de Hue). (Fuente: VNA)

Actualmente, el 100% de los centros educativos de la ciudad han incorporado estos contenidos en sus planes de enseñanza. Además, se ha impulsado la transformación digital mediante recursos educativos en línea, videos, modelos 3D y visitas virtuales a museos, facilitando el acceso de los estudiantes, especialmente en zonas remotas.

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En centros como la Escuela Secundaria Nguyen Chi Dieu, se organizan periódicamente “clases de campo” en sitios históricos y museos, que sustituyen parcialmente las lecciones teóricas. Los estudiantes pueden observar directamente objetos históricos, instrumentos tradicionales y técnicas artísticas como las xilografías de la dinastía Nguyen o la pintura popular de la aldea de Sinh.

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Las instituciones educativas destacan que este enfoque despierta mayor interés por la historia, fortalece el orgullo nacional y fomenta la conciencia sobre la preservación del patrimonio. Asimismo, el patrimonio cultural inmaterial ha “revivido” en el entorno escolar a través de actividades prácticas.

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Los sitios patrimoniales como “aulas abiertas”

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El Centro de Conservación de los Monumentos de Hue es pionero en Vietnam en la transformación de los sitios patrimoniales en espacios educativos interactivos. En lugar de limitarse a visitas guiadas, los estudiantes aprenden historia de la dinastía Nguyen directamente en la Ciudad Imperial, estudian arquitectura en los mausoleos reales y descubren los rituales cortesanos en templos como The Mieu o el Palacio Thai Hoa.

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Programas como “Pequeño arqueólogo”, “Músico de Nha nhac (corte real de Hue)”, así como talleres de caligrafía, estampación y pintura de motivos imperiales, permiten a los estudiantes participar activamente, experimentar e investigar por sí mismos.

Los alumnos de la Escuela Primaria Phu My 1 experimentan la elaboración de cerámica en la aldea de alfarería de Phuoc Tich (ciudad de Hue). (Fuente: VNA)

El centro también ha desarrollado programas educativos adaptados a cada nivel escolar, ha capacitado a docentes, elaborado materiales didácticos y organizado concursos y espacios de aprendizaje sobre el patrimonio de Hue, convirtiéndolo en un recurso educativo formal.

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El doctor Nguyen Phuoc Hai Trung, subdirector del Centro, destacó que el principal logro del programa es la transformación del patrimonio: de objeto de conservación a herramienta educativa. Esto permite que las nuevas generaciones desarrollen desde temprana edad conocimiento, amor y sentido de responsabilidad hacia su preservación.

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Asimismo, subrayó la importancia de impulsar la digitalización del patrimonio mediante visitas virtuales, videos breves, podcasts y la gamificación de contenidos históricos y culturales, además de fomentar la participación de los jóvenes en la creación de contenidos en redes sociales.

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La colaboración entre familia, escuela y sociedad se considera clave para promover de manera sostenible el amor por el patrimonio y formar generaciones capaces de preservar y renovar los valores culturales en un contexto de integración internacional./.