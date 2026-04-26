Cultura-Deporte

Hallan cinco hachas de piedra de miles de años en parque vietnamita Phong Nha - Ke Bang

Una expedición espeleológica británica, liderada por el doctor Howard Limbert, ha descubierto cinco hachas de piedra prehistóricas en la cueva En, dentro del Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang.

Hallan cinco hachas de piedra de miles de años en parque vietnamita Phong Nha - Ke Bang (Foto: VNA)
Hallan cinco hachas de piedra de miles de años en parque vietnamita Phong Nha - Ke Bang (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Una expedición espeleológica británica ha descubierto cinco hachas de piedra con una antigüedad de varios miles de años en la cueva En, situada en el Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang, según informó este 25 de abril el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Quang Tri.

​Tras el hallazgo, las piezas fueron entregadas al Museo de Quang Tri y al Museo de Hanoi para su estudio y exhibición, con el objetivo de contribuir a la difusión del valor cultural e histórico de la región tanto a nivel nacional como internacional.

​El descubrimiento fue realizado previamente por el equipo liderado por el doctor Howard Limbert, jefe del grupo de exploración de cuevas Reino Unido-Vietnam y miembro de la Asociación Británica de Espeleología. Los objetos fueron localizados en la cueva En, una de las más grandes del mundo dentro del parque nacional, en estratos sedimentarios alterados por el flujo del agua y asociados a niveles culturales antiguos.

​De acuerdo con las primeras evaluaciones, los especialistas consideran que las hachas pertenecen al Neolítico, dentro del conjunto cultural de Bau Tro, con una antigüedad estimada entre 6.000 y 8.000 años.

​Las piezas, elaboradas en piedra silícea, corresponden a dos tipologías principales: hachas de hombro inclinado y de hombro recto. Aunque presentan superficies y filos cuidadosamente pulidos, aún conservan marcas de talla. Varias de ellas muestran desgaste en el mango y la hoja, lo que indica un uso prolongado en la vida cotidiana de comunidades prehistóricas.

​El hallazgo se considera de gran relevancia arqueológica, ya que aporta nuevas evidencias sobre la ocupación y adaptación humana en el entorno de cuevas de Phong Nha - Ke Bang hace miles de años, así como sobre la continuidad cultural en la zona. En años anteriores, el área ya había revelado otros hallazgos significativos, como objetos metálicos, moldes de hachas de bronce de la cultura prehistórica nacional Dong Son, estatuas de Buda en bronce e inscripciones de la antigua etnia local en diversas cavernas./.

VNA
#Desminado humanitario #Vietnam #ONU #desarrollo sostenible #VNMAC #PNUD #KOICA #Programa 504 #remediación de minas #Ginebra 2026 Quang Tri
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El espectáculo 'Lotus Swing'. (Fuente: Federación de Circo de Vietnam)

Circo vietnamita celebrará del 30 de abril y 1 de mayo con diversas actividades

La Federación de Circo de Vietnam organizará el programa "Gala de circo y magia de las tres regiones 2026" con 9 funciones en el Circo Central, en la calle Tran Nhan Tong, Hanoi, con motivo de las celebraciones del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de Trabajo (1 de mayo).

La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias presenta en Hanoi el libro fotográfico bilingüe sobre las elecciones parlamentarias. (Foto: VNA)

Presentan libro fotográfico sobre las elecciones parlamentarias de Vietnam

La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presentó hoy en Hanoi el libro fotográfico bilingüe (vietnamita-inglés) titulado “Fiesta nacional – Elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares en los niveles para el período 2026-2031”.

Una actividad artística sobre la cultura Cham. (Fuente: VNA)

Celebrarán sexto Festival de cultura étnica Cham en Khanh Hoa

El sexto Festival de Cultura Étnica Cham se celebrará del 26 al 28 de junio en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, reuniendo a delegaciones de siete localidades de Khanh Hoa, Gia Lai, Lam Dong, Tay Ninh, An Giang, Dak Lak y Ciudad Ho Chi Minh.