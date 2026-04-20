Entradas gratuitas para concierto artístico y político especial a través de un aplicación digital

Hanoi (VNA) - El comité organizador del programa artístico y político especial “Am vang To quoc” (Eco de la Patria) anunció que el público podrá registrarse para obtener entradas gratuitas exclusivamente a través de la aplicación móvil de "Tuyen giao va Dan van" (Propaganda, Educación y Movilización de Masas).



Esta plataforma digital oficial busca garantizar un proceso de registro transparente y conveniente, permitiendo una mayor interacción con la audiencia en el entorno digital de cara al evento que se llevará a cabo a las 20:00 horas del 28 de abril en el Estadio Nacional de My Dinh, en Hanoi.



El espectáculo, coordinado por la Televisión de Vietnam (VTV), el Comité Popular de Hanoi y la sociedad anónima Netmedia, espera atraer a unos 40 mil espectadores. La producción contará con una puesta en escena monumental que involucra a más de dos mil artistas y 500 efectivos de las fuerzas armadas.



Entre las figuras destacadas se encuentran cantantes populares como Tung Duong, Hoa Minzy, Duc Phuc y Anh Tu, junto a leyendas del rock nacional como las bandas Buc Tuong y Ngu Cung, y reconocidos artistas de la ópera y la sinfónica bajo la dirección del maestro Dong Quang Vinh.



Este evento marca el inicio de la serie de programas artísticos especiales “Orgulloso de ser vietnamita” del año 2026.



Para asegurar sus pases, los interesados deben descargar la aplicación en la dirección oficial https://tgdv.vtscloud.vn/installation, crear una cuenta personal y permanecer atentos a las notificaciones de apertura de registro.



El Comité Organizador informó que todas las instrucciones detalladas y los horarios de inscripción se actualizarán a través de sus páginas oficiales en redes sociales y canales de prensa colaboradores para asegurar que el público no pierda la oportunidad de asistir a esta cita histórica./.





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