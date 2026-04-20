Cultura-Deporte

Entradas gratuitas para concierto artístico y político especial a través de un aplicación digital

El comité organizador del programa artístico y político especial “Am vang To quoc” (Eco de la Patria) anunció que el público podrá registrarse para obtener entradas gratuitas exclusivamente a través de la aplicación móvil de "Tuyen giao va Dan van" (Propaganda, Educación y Movilización de Masas).

El programa artístico y político especial “Am vang To quoc” (Eco de la Patria) (Foto: Comité organizador)
El programa artístico y político especial “Am vang To quoc” (Eco de la Patria) (Foto: Comité organizador)

Hanoi (VNA) - El comité organizador del programa artístico y político especial “Am vang To quoc” (Eco de la Patria) anunció que el público podrá registrarse para obtener entradas gratuitas exclusivamente a través de la aplicación móvil de "Tuyen giao va Dan van" (Propaganda, Educación y Movilización de Masas).

Esta plataforma digital oficial busca garantizar un proceso de registro transparente y conveniente, permitiendo una mayor interacción con la audiencia en el entorno digital de cara al evento que se llevará a cabo a las 20:00 horas del 28 de abril en el Estadio Nacional de My Dinh, en Hanoi.

El espectáculo, coordinado por la Televisión de Vietnam (VTV), el Comité Popular de Hanoi y la sociedad anónima Netmedia, espera atraer a unos 40 mil espectadores. La producción contará con una puesta en escena monumental que involucra a más de dos mil artistas y 500 efectivos de las fuerzas armadas.

Entre las figuras destacadas se encuentran cantantes populares como Tung Duong, Hoa Minzy, Duc Phuc y Anh Tu, junto a leyendas del rock nacional como las bandas Buc Tuong y Ngu Cung, y reconocidos artistas de la ópera y la sinfónica bajo la dirección del maestro Dong Quang Vinh.

Este evento marca el inicio de la serie de programas artísticos especiales “Orgulloso de ser vietnamita” del año 2026.

Para asegurar sus pases, los interesados deben descargar la aplicación en la dirección oficial https://tgdv.vtscloud.vn/installation, crear una cuenta personal y permanecer atentos a las notificaciones de apertura de registro.

El Comité Organizador informó que todas las instrucciones detalladas y los horarios de inscripción se actualizarán a través de sus páginas oficiales en redes sociales y canales de prensa colaboradores para asegurar que el público no pierda la oportunidad de asistir a esta cita histórica./.

VNA
#Eco de la Patria #Am vang To quoc #Hanoi #Estadio My Dinh #entradas gratuitas #Tuyen giao va Dan van #VTV #música #cultura vietnamita #My Dinh
Seguir VietnamPlus

Resolución 80

Resoluciones en marcha

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

Torre Po Klong Garai: huella de la arquitectura de etnia Cham en Khanh Hoa

El sitio arquitectónico y artístico de categoría especial a nivel nacional Torre Po Klong Garai en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa fue construido a finales del siglo XIII para rendir culto al rey Po Klong Garai, reconocido por sus aportes al desarrollo de los sistemas de riego.

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional

En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita el Museo de Música Étnica de Guangxi (Fuente: VNA)

Primera dama de Vietnam visita el Museo de Música Étnica de Guangxi

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó el Museo de Música Étnica de Guangxi en Nanning, destacando el intercambio cultural y la cooperación entre Vietnam y China a través de la música tradicional.